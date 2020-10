Helmut Marko: "Mercedes voorziet het halve veld van motoren"

Het 'motorprobleem' van Red Bull Racing zal voorlopig de komende weken nog dagelijks onderwerp van gesprek zijn. Er zijn diverse opties voor Red Bull, dat haar teams Red Bull Racing en AlphaTauri moet voorzien van een nieuwe motorleverancier in 2022.

Helmut Marko is de adviseur van Red Bull die moet gaan zorgen voor een vervangende motor. De gelouterde zakenman heeft alle opties bekeken en bespreekt met Motorsport Magazin zijn visie.

Het kwam als een klap dat Honda eind 2021 vertrekt uit de F1: "Maar die klap zijn we wel te boven. We moeten nu vooral naar de toekomst kijken, dat is het enige dat telt."

Het liefst wil Marko dat er een Mercedes-motor achterin de wagen van Max Verstappen komt te liggen. Toto Wolff wil daar echter niet aan meewerken. Marko zegt hierover: "Mercedes voorziet de helft van de F1-grid van motoren, dus die uitspraak kwam niet als een verrassing."

De meest aantrekkelijke optie is voor Red Bull om de Honda-motoren over te nemen. Daar heeft het echter wel toestemming voor nodig van de FIA. Ook zijn er diverse kanttekeningen te plaatsen, zoals de doorontwikkeling. Dat zal moeten gebeuren met de hulp van een extern bedrijf.

Marko zegt hierover: "De motoren van tegenwoordig zijn erg complex dus het is al moeilijk genoeg om ze te bouwen en te onderhouden. Het is voor ons niet mogelijk om de motoren zelf door te ontwikkelen, laat staan een fabriek bouwen. Dat is financieel niet mogelijk en is ook niet een ambitie van Red Bull."