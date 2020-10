McLaren: "Potentieel nieuwe updates nog niet volledig benut"

Andreas Seidl heeft de nieuwste updates van McLaren verdedigd, nadat coureur Carlos Sainz van mening was dat het geen vooruitgang is voor het Britse team. Onlangs debuteerde het team uit Woking met een Mercedes-achtige neus samen met andere nieuwe onderdelen, maar Carlos Sainz zei op de Nurburgring dat de oudere versie sneller was.

De Spanjaard stapt volgend jaar over op Ferrari, maar hij betwijfelt of McLaren iets voor hem verbergt over de ontwikkelingen voor 2021. Sainz: "We werken zoals gewoonlijk. Niemand verbergt iets voor wie dan ook, ook niet voor mij."

Teambaas Seidl verwerpt ondertussen elke suggestie dat de nieuwe onderdelen van McLaren, die op de wagen zijn gezet vanwege de ontwikkeling van 2021, niet werken zoals gepland. De Duitse teambaas zegt hierover: "We geloven heilig in het nieuwe concept. De nieuwe neus is een grote verandering in het aerodynamische concept. We hebben gewoon meer tijd nodig om het volledige potentieel te ontwikkelen en dat is niet gelukt met het afblazen van de vrije trainingen op vrijdag."

Nu Ferrari het moeilijk heeft in 2020, is de inzet hoog voor de teams achter Mercedes en Red Bull Racing. Racing Point, McLaren en Renault staan ​​allemaal gescheiden door slechts vier punten voor de felbegeerde derde plaats in het constructeurskampioenschap.

Impact coronacrisis

Het verschil tussen derde en vierde is vele miljoenen aan prijzengeld, maar Seidl ontkent dat McLaren het extra geld hard nodig heeft vanwege de coronacrisis. Seidl: "Het heeft geen directe invloed op onze toekomst of we derde of vijfde eindigen. We zijn goed gepositioneerd met ons businessplan. Voor het seizoen hadden we nooit verwacht dat we als derde zouden kunnen eindigen."