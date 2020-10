Nieuwe updates maken McLaren juist langzamer

Carlos Sainz is bezorgd dat de ontwikkeling van McLaren gaat haperen. Onlangs debuteerde het Britse team met een Mercedes-achtige neus en op de Nurburgring werden meer onderdelen van dat 2021-pakket toegevoegd aan de oranje auto. Het is echter nog geen vooruitgang zo stelt de Spanjaard, die zijn team voorbij gestreefd ziet worden door Renault.

Sainz zei tegen het Spaanse Movistar: "Omdat er zaterdag een training was, gebruikte ik alles wat nieuw was en Lando Norris gebruikte bijna allemaal oude onderdelen. De conclusie is dat het mij tijd heeft gekost, want hij is sneller dan ik dus de nieuwe onderdelen helpen ons niet naar voren te komen."

"Ik weet niet echt wat ik ervan moet zeggen. Normaal gesproken hoop je als je nieuwe dingen op de auto zet in ieder geval iets sneller te gaan dan je teamgenoot. Maar zoals we bij Lando in Rusland hebben gezien, kosten de nieuwe onderdelen hem ook wat tijd. Dat moeten we dus zorgvuldig analyseren."