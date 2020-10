Punten Grosjean zijn belangrijk voor de teamsfeer binnen Haas

Haas-teambaas Guenther Steiner gelooft dat de gescoorde punten van Romain Grosjean cruciaal zijn voor de teamsfeer binnen het Amerikaanse team. Voorafgaand aan de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring had Haas dit seizoen in juli tijdens de Hongaarse Grand Prix slechts één punt gescoord via Kevin Magnussen.

Ondanks Grosjean's eerste puntenfinish in meer dan 14 maanden, ligt het team op koers voor zijn slechtste seizoen in de F1 sinds zijn intrede in de sport in 2016.

Steiner waardeert echter het belang van de twee punten van Grosjean van zondag. Steiner: "Het houdt iedereen gemotiveerd, ze hebben allemaal goed werk geleverd tijdens het weekend, en misschien hielp het dat we vrijdag niet hebben kunnen trainen."

"Ik ben me er terdege van bewust dat sommige mensen in de race die voor ons reden zijn uitgevallen, terwijl die normaal gesproken voor ons eindigen, maar we vochten met de mensen tegen wie we kunnen vechten. Ik moet toegeven dat het resultaat geweldig voelt, wat erg belangrijk is, niet alleen voor de positie in het kampioenschap, maar ook voor het moreel van de mensen. Ze werken week in week uit om gewoon een beetje geluk uit het weekend te halen en deze keer hebben we wat geluk."

Het resultaat overbrugde ook het gat in het constructeurskampioenschap met Alfa Romeo, die op de achtste plaats staan. Haas scoorde 2 punten, terwijl Giovinazzi voor het Italiaanse team 1 punt scoorde en zodoende liep Haas 1 punt in op Alfa Romeo. Met slechts twee punten die Alfa Romeo nu van Haas scheiden, en gezien de financiële belangen van het constructeurkampioenschap, onderstreepte Steiner nogmaals de aard van het resultaat.

Hij voegde eraan toe: "Het is niet alleen belangrijk voor de punten omdat we in het klassement een punt dichter bij Alfa Romeo komen, maar het is vooral voor de jongens, voor iedereen in het team. Het is gewoon een goed gevoel van hoe het voelt om een ​​aantal punten te scoren."