Honda geeft uitleg waarom het vertrekt uit de Formule 1

Honda trekt zich na het 2021-seizoen terug uit de Formule 1. Dat is niet de eerste keer dat de Japanse motorfabrikant zich terugtrekt uit de koningsklasse. Honda heeft nog geen wereldtitel met Red Bull Racing binnengehaald, maar wel een aantal overwinningen. Honda heeft goed over het vertrek nagedacht, want echt alles werd overwogen.

Max Verstappen en Alexander Albon kunnen dit seizoen nog gewoon blijven rijden met de Honda-krachtbron. Volgend seizoen zullen de Red Bull-teams ook nog worden voorzien door Honda. Voor het 2022-seizoen zullen de twee teams, AlphaTauri en Red Bull Racing een andere krachtbron hebben gevonden.

Honda heeft zich weliswaar teruggetrokken uit de Formule 1, maar heeft het contract met de IndyCar verlengt. Waarom is dat gebeurd? Masafumi Yamamoto, algemeen directeur van Honda F1, zei: "We hebben ook overwogen om zowel de F1 als het werk dat we doen na te streven voordat de klimaat neutrale vereisten snel dichterbij komen", zegt Masashi Yamamoto. "Uiteindelijk werd de beslissing genomen om de topingenieurs te verplaatsen voor werkzaamheden aan toekomstige motoren, daardoor konden we helaas niet doorgaan met de Formule 1."

Honda kiest voor toekomst

Bij Honda zijn alle medewerkers van de F1-afdeling gevestigd in Japan, waar ook de nieuwe innovatie moet worden gedaan voor betere en zuinigere motoren. Hierdoor is besloten om die mensen van de F1-tak af te halen en te zetten op werk voor de toekomst. "In dit geval zijn veel van onze R & D-medewerkers in Japan gevestigd, dus moesten we ingenieurs die in Japan werkten aanstellen voor toekomstig werk. Ons werk aan Indy-auto's wordt gerund door HPD, een onafhankelijk onderdeel van Honda in de Verenigde Staten."

Honda bekijkt verschillende opties om met Red Bull Racing door te gaan als partner. Een van de opties is dat Red Bull een deel van de afdeling koopt en zo kan blijven genieten van de krachtbron. De andere opties voor de teams zijn motoren van Renault, Ferrari of Mercedes. Porsche-Volkswagen zou ook willen terugkeren, maar qua tijd is dat niet haalbaar.