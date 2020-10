Jacques Villeneuve: "Max Verstappen mist een sterke teamgenoot bij Red Bull"

Het blijft rommelen bij Red Bull Racing betreft Alexander Albon. De Thaise Brit kan nog altijd niet tippen aan de snelheid van Max Verstappen en had afgelopen weekend weer tegenstand van zijn Red Bull-collega's bij AlphaTauri. De Brit riep over de boordradio zelfs tegen zijn team dat Kvyat en Gasly hem te hard aanpakten in de duels.

Dat zorgde voor veel reacties op social media, maar ook in de kranten en tv-studio's. Er wordt vooral gelachen om de opmerking omdat dit nu eenmaal bij het racen hoort.

Feit is wel dat Albon steevast achter Max Verstappen eindigt in alle kwalificaties, en tijdens de race vaak (bijna) op een rondje achterstand finisht. Dit is ook meteen de achilleshiel van Red Bull Racing, zo stelt voormalig F1-wereldkampioen Jacques Villeneuve.

De Canadees zegt tegen Sky Italie dat Mercedes wel twee goede coureurs heeft en dit voor het succes zorgt bij het Duitse team: "Het grootste voordeel van Mercedes ten opzichte van Red Bull is dat zij twee coureurs hebben die tegen elkaar kunnen vechten. Dat is essentieel bij een top team."

"Wat Red Bull mist is een goede teamgenoot. Je ziet dat Max Verstappen dit ook mist, want hij krijgt te weinig tegenstand. Als ik Red Bull was zou ik op zoek gaan naar een coureur die de snelheid heeft om het Verstappen moeilijk te maken."