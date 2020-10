Mika Hakkinen ziet zorgen bij Mercedes om Max Verstappen

Max Verstappen reed dit weekend naar een derde startplaats maar kon tijdens de kwalificatie meedoen om de strijd voor pole position. Uiteindelijk wist hij als tweede te finishen doordat Valtteri Bottas uitviel met problemen aan zijn Mercedes. Dat Verstappen beter voor de dag kwam ligt aan de updates die Red Bull heeft doorgevoerd, zo stelt voormalig F1-kampioen Mika Hakkinen.

Zoals gewoonlijk was Verstappen de enige die dicht bij Mercedes kon blijven. Red Bull kwam zondag nog tekort in vergelijking met het Duitse team en vooral Lewis Hamilton. Hakkinen spreekt in zijn column bij Unibet over de voortgang van het team van Verstappen.

De wereldkampioen van 1998 en 1999 schrijft: "Max Verstappen laat zien dat Red Bull Racing vooruitgang heeft geboekt bij de ontwikkeling van de auto. Opnieuw een sterke prestatie met een tweede plaats waardoor Verstappen dichtbij Mercedes komt en daar zullen ze zich echt wel zorgen over maken."

Vertrek Honda brengt kopzorgen

Uiteraard komt Hakkinen ook terug op het besluit van Honda om eind 2021 de F1 te verlaten: "Met de aankondiging dat Honda de Formule 1 verlaat, moeten we hopen dat het Japanse bedrijf zich de rest van het jaar en volgend jaar nog steeds volledig inzet voor Red Bull. Het Oostenrijkse team is het enige team dat volgend jaar een serieuze bedreiging vormt voor Mercedes."