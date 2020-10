Pierre Gasly vecht voor Red Bull-stoeltje in 2021

Pierre Gasly kent een uitstekend seizoen. De Fransman won de Italiaanse Grand Prix op Monza, maar daarnaast behaalt hij zeer goede resultaten, waardoor hij op dit moment op de tiende plaats in het kampioenschap staat met 53 punten.

Afgelopen zondag tijdens de Eifel Grand Prix reed hij opnieuw een goed resultaat door op de zesde plaats te finishen. De voormalig Red Bull-coureur toonde opnieuw zijn kwaliteit en rijdt het hele seizoen al constant.

De grote vraag in de paddock is of hij klaar is om terug te keren naar Red Bull Racing. Helmut Marko heeft al gezegd dat hij Gasly het liefst laat zitten bij AlphaTauri omdat het goed is voor zijn zelfvertrouwen en het kleine Italiaanse team ook een leider nodig heeft, die Gasly op dit moment is.

Probleem bij Red Bull Racing is dat Alexander Albon momenteel totaal niet presteert en steeds meer gefrustreerd raakt. De druk op Albon is dan ook groot en het is aan Helmut Marko om te beslissen of Albon blijft zitten of dat hij vervangen wordt door Gasly of een andere coureur.

Beloning voor goed seizoen

Als het aan Gasly ligt vecht hij in ieder geval voor een stoeltje bij Red Bull in 2021: "Ik weet niet wanneer ik van Red Bull zal horen waar ik volgend jaar race, maar ik hoop dat deze resultaten in de toekomst beloond zullen worden. Ik ben de enige coureur die voor dit team twee keer op het podium heeft gestaan ​​en samen met Sebastian Vettel ben ik de enige die heeft kunnen winnen voor dit team."

"Ik zit in een goede positie en blijf gewoon hard pushen. Ik moet constant goede prestaties laten zien en ik weet zeker dat er in de toekomst goede opties voor me zullen zijn. Een plek bij Red Bull is niet aan mij, maar ik hoop wel dat deze sterke resultaten worden beloond", zo besluit de jonge Franse coureur in te spelen op te actuele situatie.