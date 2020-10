Alonso test vandaag in Barcelona: "Dit voelt als een nieuw begin"

Ter voorbereiding op volgend seizoen test Fernando Alonso vandaag op het circuit van Barcelona. In de huidige Renault zal de Spanjaard verder toewerken naar zijn rentree in de koningsklasse. De tweevoudig wereldkampioen heeft een paar weken terug al in de fabriek een stoeltje gepast en simulatorwerk verricht.

Renault zet voor deze oefensessie haar tweede filmdag in. Volgens het Franse team is deze test nuttiger voor Alonso dan een vrijdagtraining tijdens een Grand Prix. De Spanjaard mag vandaag maximaal 100 kilometer rijden in de RS20. Onder de wagen moeten speciale banden van Pirelli die niet gebruikt worden tijdens de races. Een filmdag is namelijk niet bedoeld om data te vergaren.

Alonso kan niet wachten om in te stappen. "Om achter het stuur te kruipen, is een fantastisch gevoel. Het is een speciale plek om terug te keren sinds mijn eerste meters. Het zal ook een van de laatste keren zijn dat ik onder naam van Renault zal rijden." Volgend jaar wordt het team omgedoopt in Alpine. Dat is een merklijn van het Franse concern.

De Spanjaard zal ook weer moeten wennen om een F1-bolide te besturen. "Het gaat lijken op een nieuw begin. De snelheid, het remmen, de downforce en andere dingen zullen mij weer verbazen."

Ondanks de maatregelen vanwege het coronavirus was Alonso voldoende voorbereid. "Het waren geen normale voorbereidingen, weinig in de simulator, maar ik ben er klaar voor. Het is maar 100 kilometer tijdens een filmdag. We gaan het maximale eruit halen en mooie plaatjes schieten", vervolgt de vervanger van Daniel Riccardo.

Twintig jaar geleden testte Alonso voor het eerst, op dezelfde baan als nu. Dat deed de coureur in de Benetton, aangedreven door Renault.