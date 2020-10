Gescoorde punten van Grosjean hebben geen invloed op beslissing van Haas

Haas laat zich volgens teambaas Gunther Steiner op geen enkele manier beinvloeden wat betreft de keuze van coureurs voor 2021. Ook een goede prestaties van Romain Grosjean, die afgelopen weekend kostbare punten wist te scoren, heeft geen invloed op de beslissing van Gene Haas en Gunther Steiner.

Op de Nurburgring begon het duidelijk te worden dat zowel Romain Grosjean als Kevin Magnussen het Amerikaanse team aan het einde van het seizoen mogelijk moeten verlaten. Namen als Nikita Mazepin, Callum Ilott, Sergio Perez en anderen zijn gekoppeld aan de stoelen bij Haas.

Op de Nurburgring was het de huidige coureur Grosjean die de lange droogte van Haas met een negende plaats eindigde.

Steiner zegt echter dat het resultaat geen invloed zal hebben op de beslissingen van de coureurs van Haas. Steiner zei tegen het Deense Ekstra Bladet: "We kunnen niet zo emotioneel zijn dat we van race naar race gaan en zo onze beslissingen nemen. Het is een beslissing voor de lange termijn, dus ik wil niet in de val trappen door niet volledig te evalueren hoe het team het beste kan presteren met de best mogelijke coureurs voor de komende twee tot drie jaar."

Toen hem werd gevraagd wat de kansen zijn op een aankondiging voorafgaand aan de race van volgend weekend in Portugal, antwoordde hij: "Als je het mij vraagt, gok ik dat we nog niets bekend gaan maken. De kans dat we in Portugal een beslissing hebben genomen is erg laag."