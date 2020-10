Renault: "Willen problemen met motoren van McLaren snel oplossen"

Cyril Abiteboul zegt dat Renault McLaren moet geruststellen over de kwaliteit van de motoren die aan klantenteam McLaren worden geleverd. Op de Nurburgring faalde de Renault-motor die de wagen van Lando Norris aandreef.

In het zeer lucratieve en competitieve wereldkampioenschap voor constructeurs leidt McLaren het Renault-team voor de vierde plaats met slechts twee punten voorsprong. Racing Point staat een handvol punten voor op de derde plaats.

Renault-teambaas Cyril Abiteboul beloofde het probleem van Norris te onderzoeken om McLaren gerust te stellen. Abiteboul zei na het falen van de Renault-krachtbron: "Norris gebruikt een van onze motoren en we moeten het probleem snel oplossen."

"McLaren is één van onze tegenstanders in de strijd om de derde plaats, dus we willen er getwijfeld wordt dat we onze klant niet goed van dienst zijn."

Hoewel Renault-coureur Esteban Ocon zondag een betrouwbaarheidsprobleem had, scoorde zijn teamgenoot Daniel Ricciardo eindelijk voor het eerst in zijn Renault-carrière een podiumresultaat.

Alonso volgt Renault

Abiteboul zei dat Fernando Alonso, die de gebeurtenissen op de voet van huis volgt, enthousiast is over het concurrentievermogen van het 2020-pakket van Renault.

"Hij heeft zich voor, tijdens en na de race bij ons gemeld. Hij toont veel interesse en aangezien onze prestaties steeds beter worden, maakt hij steeds meer deel uit van ons team. We hebben eigenlijk verklaard dat 2021 een overgangsjaar zou worden om in 2022 volledig aan te vallen met Fernando, maar nu heeft hij het gevoel dat hij volgend seizoen iets meer kan doen dan er een tussenjaar van maken."

"Het doet me denken aan een haai die bijt door de geur van bloed", voegde de Fransman eraan toe.