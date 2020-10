Mercedes verlegt focus op wagen voor 2021 en 2022

Mercedes is begonnen om de focus te verleggen naar 2021. Het Duitse team haalt opnieuw met twee vingers in de neus de titels in de coureurs- en constructeurskampioenschappen binnen en niets ligt nog in de weg om officieel wereldkampioen te worden in 2020.

Daardoor heeft Mercedes de luxe om de focus te verleggen naar 2021, om zo nog beter voorbereid te beginnen aan het volgende seizoen. Dat heeft ook te maken met de inhaalslag waarmee Red Bull Racing bezig is, zo vertelt Toto Wolff.

De Oostenrijkse teambaas van het Duitse team: "In het verleden is Red Bull tegen het einde van het seizoen steeds sterker geworden. We hadden dit verwacht en moeten accepteren dat ze ons de komende races nog meer zullen uitdagen."

Focus op 2022

De theorie in de paddock onder de experts is dat Mercedes zelfs al bezig is met de wagen van 2022, als de nieuwe reglementen geïntroduceerd worden. Het team van Mercedes is de concurrentie ver vooruit en zorgt mede hierdoor dat het ieder jaar uitstekend kan starten.

"We moeten waakzaam zijn. Onze benadering van ontwikkeling gaat over het vinden van de juiste balans tussen dit seizoen en 2021. Je kunt de resultaten daarvan op de baan zien", zo stelt Wolff.

Updates Red Bull werken

Max Verstappen is het ondertussen met Lewis Hamilton eens dat de nieuwste updates van Red Bull werken. De updates zorgden er dit weekend op de Nurburgring voor dat Verstappen in staat was mee te strijden om de pole position en enigszins voor de overwinning.

Verstappen: "Die nieuwe onderdelen voelden erg goed. We hadden nog steeds last van onderstuur, dus ja, uiteindelijk zijn ze nog steeds sneller dan wij."