Voor Renault was het een bijzondere dag. Na jarenlang wachten en proberen op het podium te komen is het vandaag eindelijk weer eens gelukt. Daniel Ricciardo kon de derde plek veroveren nadat Valtteri Bottas was uitgevallen en stond zodoende op het podium samen met Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Aan het einde van de middag vierde Renault een feestje in het motorhome, waarbij zoals gebruikelijk ook een teamfoto werd gemaakt met het hele team. Na de foto ging het gezelschap weer aan het werk of naar het motorhome en daar wilden Helmut Marko en Christian Horner van Red Bull gebruik van maken.

Red Bull wil Renault-motoren

Hier is enigszins opmerkelijk te noemen, want het is een bijna ongeschreven regel dat teams niet bij elkaar het motorhome inlopen, tenzij het nodig is. Toch kan deze openlijke en publieke flirt van Horner en Marko niet anders worden gezien als een toenadering om de opties open te houden en de relatie met Renault te herstellen, zodat het in 2022 Renault-motoren kan krijgen.

Helmut Marko heeft er ogenschijnlijk alle plezier in om op de foto te gaan met nieuwbakken Renault CEO Luca de Meo, terwijl Renault-teambaas Cyril Abiteboul en Renault Sport-president Jerome Stoll toekijken.