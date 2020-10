Mercedes mist strategie voor de race: "Hebben geen long-run analyse"

Doordat de vrije trainingen afgelopen vrijdag afgelast waren, door de regen en de mist waardoor de medische helikopter niet kon vliegen, bleef er weinig tijd over voor de coureurs en teams op het circuit van de Nurburgring. Tel daarbij op dat er sinds 2013 niet meer is gereden op het circuit in de Eifel en je krijgt een soort loterij.

De derde vrije training was dan ook belangrijk en Mercedes heeft zich volgens eigen zeggen niet gericht op long-runs maar vooral op de kwalificatie. Daardoor heeft het geen data kunnen verzamelen van een racesimulatie en weet het Duitse team dus niet hoe de wagens van Hamilton en Bottas zich houden onder raceomstandigheden en hoe de slijtage van de banden nu daadwerkelijk is.

Strategie bepalen tijdens de race

Mercedes-engineer Andy Shovlin zegt hierover: "We hebben nog niet besloten of we een 1 of 2-stop strategie gaan hanteren. We hebben geen data van de racesimulatie dus we gaan dat pas tijdens de race bepalen. Veel zal afhangen van de slijtage van de banden tijdens de eerste stint van de race."