Helmut Marko: "We hadden in de training grote problemen met zachte banden"

Gisteren kwalificeerde Max Verstappen zich op de derde plaats en wist hij zich zelfs te mengen in de strijd om de pole position. Tot genoegen van Red Bull-adviseur Helmut Marko, die na afloop aangaf dat de nieuwe onderdelen op de wagen van Max Verstappen nog niet optimaal getest waren.

Door het missen van de vrijdagtraining kon Red Bull niet goed beoordelen of het daadwerkelijk een verbetering is, maar op het eerste gezicht lijkt dit wel zo te zijn. Het gat naar Mercedes is flink minder dan de vorige races, al zal het ook komen door de karakteristiek van het circuit de Nurburgring.

Verstappen start dus als derde en volgens Marko is dat gunstiger dan de tweede plaats. Marko: "Het is beter om vanaf de derde plaats te starten dan de tweede. Het rechte stuk is hier vrij lang en de eerste bocht is zeer krap."

Wat de race verder gaat brengen is de vraag, want Marko geeft aan dat Red Bull problemen had met de zachte banden. Een twee-stop-strategie waarbij er twee keer gewisseld wordt naar de medium-banden lijkt dan ook de meest logische keus voor Red Bull: "Tijdens de derde vrije training hadden we grote problemen met de zachte banden. We moeten nog uitzoeken waarom. We komen steeds dichter bij Mercedes en ik verwacht dat we tijdens de race een gevecht krijgen met Hamilton en Bottas."

Max Verstappen start vanmiddag om 14:10 uur de race op de ideale lijn vanaf P3. Teamgenoot Albon start achter hem vanaf P5.