Steiner geeft toe: "We zijn in gesprek met Russische miljardair Mazepin"

Gunther Steiner heeft toegegeven in gesprek te zijn met de Russische miljardair Dmitry Mazepin. De ontmoeting van de Haas-teambaas tijdens de Russische GP in Sochi veroorzaakte onlangs geruchten dat niet alleen zoon Nikita Mazepin in de race is voor een racestoel in 2021, maar dat het kleine Amerikaanse team zelfs verkocht zou kunnen worden aan vader Dmitry Mazepin.

In de paddock van de Nurburgring werd Steiner gevraagd naar de gesprekken en of er enige waarheid inzit: "Ik ken de heer Mazepin al een hele tijd. Hij was om voor de hand liggende redenen in Rusland - hij is tenslotte Russisch. Hij zat met zijn gezin in ons motorhome. We dronken koffie met ze en dat is eigenlijk alles."

Steiner gaf toe dat sommige partijen mogelijk geïnteresseerd zijn in het kopen van Haas, maar verduidelijkte: "We zijn niet te koop. Laten we dit gesprek beëindigen. Als we het team te koop aanbieden, doen we het zoals Williams deed, met een makelaar. Dat is precies de manier waarop wij het ook zouden doen."

Wat betreft de line-up van Haas voor 2021, onthulde Steiner dat hij dichterbij een beslissing komt. Het lijkt steeds waarschijnlijker dat zowel Kevin Magnussen als Romain Grosjean niet hoeven te rekenen op een nieuw contract bij Haas. Steiner: "Er is de afgelopen weken niets gebeurd dat het waard is om over te schrijven. Er is geen nieuws op het vlak van onze coureurs voor 2021."