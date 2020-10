Haas-teambaas: "Ik hoop dat Kevin en Romain met andere teams praten"

Haas is een van de weinige teams met beide plaatsen nog vrij voor volgend jaar. Teambaas Guenther Steiner heeft vertrouwen in zijn coureurs, maar zegt ook dat het verstandig zou zijn als Romain Grosjean en Kevin Magnussen gaan praten met andere teams.

Steiner, die altijd goed is voor wat pittige uitspraken, ging in gesprek met motorsport-total in op de situatie. Haas heeft namelijk nog altijd geen duidelijkheid verschaft voor de coureurs van 2021: "Ik zou niet boos zijn als Romain en Kevin met andere teams praten. De kans dat ze hier blijven is namelijk niet heel groot."

"We hebben nog geen beslissing genomen, want als we het weten vertellen we dat meteen aan onze coureurs, die krijgen dat als eerste te horen. Of je nu blijft of moet vertrekken, je hoort dat als eerste te weten."

De 55-jarige teambaas zegt ook dat zijn team normaal gesproken sneller is met dit soort dingen. "Normaal gesproken zijn we hier goed in. Maar door alle omstandigheden hebben we dit jaar wat langer nodig. Maar ik weet zeker dat Kevin en Romain niet thuis zitten te wachten op een telefoontje van mij. Ze moeten rondkijken want iedereen is dat wel aan het doen. Wij ook. Maar als je de beschikbaarheid van iemand controleert, heb je nog niet de belofte gemaakt dat je hem contracteert."

"Dat geldt natuurlijk ook voor de coureurs. Ze gaan praten met andere teams, met andere mensen. Tenminste, ik hoop dat ze dat zullen doen. Daar hebben ze een manager voor. Daar zijn deze mensen voor. Ik snap het en ben niet boos als ze met anderen praten. Zodra wij de beslissing hebben genomen vertellen we dat direct aan Romain en Kevin."