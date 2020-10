Honda zorgt voor snelle Red Bull van Verstappen door nieuwe motorinstelling

Een week nadat Honda bekend heeft gemaakt dat het eind 2021 zal vertrekken uit de F1 is de Eifel Grand Prix. Het zorgt voor bijzondere omstandigheden in Duitsland, aangezien het erg koud is, regenachtig in het natuurgebied en daardoor ook veel mist. Hierdoor werden de vrijdagtrainingen al geschrapt en het is afwachten wat voor weer er vandaag op komst is.

Red Bull Racing begon gisteren tijdens de derde vrije training, de eerste kilometers van dit weekend, goed. Dat zette het Oostenrijkse team door in de kwalificatie, aangezien Max Verstappen kon strijden om pole position, maar uiteindelijk toch als derde moet starten.

Niettemin sprak de 23-jarige Verstappen positief over de Red Bull en ook over de motor. Die heeft een stap gemaakt: "Ik kan niet in details treden maar we hebben een stap vooruit gemaakt."

Nieuwe motorinstelling

Wat Honda precies heeft gedaan wilde de Nederlander dus niet zeggen, maar Toyoharu Tanabe van Honda wilde dat wel: "We hebben maar een uur vrije training gehad om de motor af te stellen voor de kwalificatie en de training. We hebben bovendien een nieuw motorprogramma gebruikt en die blijkt te werken."

Over Max Verstappen was de Japanner weer vol lof: "Max Verstappen reed weer een ijzersterke kwalificatie. Alex Albon deed het ook goed, waardoor we derde en vijfde op de startgrid staan met Red Bull-Honda."

Voor de race van deze middag verwacht Tanabe opnieuw koude temperaturen: "We verwachten tijdens de race weer koude temperaturen maar we hebben genoeg data verzameld en zijn goed voorbereid op de race, ook als het koud wordt. Ik verwacht dat we een competitieve race gaan krijgen."