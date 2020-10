Red Bull en Mercedes-monteurs moeten hard doorwerken vanwege motorwissels

De monteurs van Red Bul Racing maar ook alle monteurs van Mercedes zijn met nog 10 minuten te gaan voor de kwalificatie hard aan het werk. De wagens van Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Alexander Albon hebben een nieuwe motor gekregen, die op dit moment nog in de wagens wordt gemonteerd.

De wagen van Albon staat op dit moment zelfs nog op de bokken en het is afwachten of de drie coureurs op tijd in hun wagen kunnen stappen.

Voorafgaande aan de Grand Prix hadden ook Sebastian Vettel en Nicholas Latifi al nieuwe onderdelen van hun power unit laten monteren, om zo goed voor de dag te komen tijdens de Eifel Grand Prix.