Ferrari: "Wij gaan nadenken om Red Bull motoren te leveren"

Ferrari heeft een zachtere houding tegenover Red Bull ingenomen door te zeggen dat ze zouden 'overwegen' om in 2022 motoren aan Red Bull te leveren. Red Bull is op zoek naar een nieuwe leverancier voor motoren na de beslissing van Honda om zich aan het einde van volgend seizoen terug te trekken uit de Formule 1, waarbij 'milieu-initiatieven' hun prioriteit zijn.

Omdat het aantrekken van een geheel nieuwe fabrikant in zo'n korte tijd bijna onmogelijk is en de motorregels pas in 2026 zullen veranderen, moeten Red Bull en hun zusterteam AlphaTauri misschien vertrouwen op een van hun rivalen om aan een goede motor te komen.

Dat zou Mercedes, Ferrari en Renault als opties overlaten. Red Bull gebruikte Renault-motoren tot en met 2018, maar de twee partijen vielen uit elkaar met hevige ruzie, hoewel er een verzoening zou kunnen plaatsvinden.

Tijdens de persconferentie van de Eifel Grand Prix werden Mercedes-teambaas Toto Wolff en zijn Ferrari-tegenhanger Mattia Binotto gevraagd naar de kansen dat hun respectievelijke bedrijven zouden aansluiten bij Red Bull. Toto Wolff wil Red Bull geen motoren leveren, zo schreven wij eerder vandaag.

Ferrari gaat nadenken

Mattia Binotto is beter gezind: "We overwegen het niet, maar het is iets dat we nu moeten gaan overwegen. We hebben nog niks besloten want eerst denk ik dat het aan Red Bull zal zijn om ons uiteindelijk aan te vragen of we willen leveren. Ze zijn ongetwijfeld een geweldig team om mee samen te werken."

"Om de Red Bull-teams te voorzien van motoren zal veel energie en tijd kosten, maar iets dat we moeten overwegen en waar we nog geen standpunt over hebben, wat we zeker nodig hebben om daarover na te denken en een beslissing te nemen. Het nieuws dat Honda eind 2021 gaat vertrekken kwam voor ons als een verrassing en ik denk dat we nu iets moeten overwegen dat een paar dagen geleden niet werd overwogen."