Nieuwe updates eindelijk beschikbaar voor Sergio Perez

Hij heeft twee races moeten wachten, maar Sergio Perez krijgt eindelijk de kans om de nieuwe updates van Racing Point uit te proberen tijdens de Eifel Grand Prix. Het grondig herziene aerodynamische pakket is tot dusverre alleen door Lance Stroll gereden na de introductie tijdens de Toscaanse Grand Prix van vorige maand.

Naar schatting zou het per ronde ongeveer drie tienden sneller zijn dan de oude wagen, maar Racing Point kon slechts voor één auto genoeg onderdelen produceren, wat betekent dat Stroll het pakket als eerste kreeg omdat hij de best geplaatste coureur van het team was in het kampioenschap.

Racing Point had gehoopt genoeg onderdelen mee te nemen om twee volledig bijgewerkte RP20's te laten rijden tijdens de Russische Grand Prix, maar een zware crash voor Stroll in Mugello en een daaropvolgend gebrek aan reserveonderdelen betekende dat die plannen moesten worden uitgesteld. Het team uit Silverstone kon profiteren van een zeldzaam gat van twee weken tussen races in de drukke 2020-kalender van de F1 om de upgrade voor beide coureurs op tijd klaar te maken voor de race van dit weekend in Duitsland.

Juiste balans vinden

Perez verkeert in goede vorm sinds hij terugkeerde van het missen van twee races op Silverstone na het oplopen van het coronavirus. De Mexicaan probeert momenteel een stoeltje te vinden voor volgend seizoen nadat hij zijn plaats bij Racing Point verloor aan viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

Voorafgaand aan de Grand Prix van de Eifel zei Perez: "Het is geweldig om de uitdaging aan te gaan om je aan te passen aan nieuwe circuits, het wordt hier zeker leuk. Je moet de juiste balans vinden op het gebied van stabiliteit in de bochten. Dit circuit kent verschillende type bochten met verschillende snelheden. Inhalen is mogelijk, maar zeker niet gemakkelijk."

"Ik ben ook blij dat we een volledig seizoen racen, dus dank aan de Formule 1 en de FIA ​​dat ze dit mogelijk hebben gemaakt. Het is prettig dat we dit jaar een volle kalender kunnen hebben."