Jackie Stewart: "Lewis Hamilton is niet de beste F1-coureur"

Zolang men zich kan herinneren, hebben F1-fans discussies over wie de beste coureur was die de sport sierde. Eerlijk gezegd is het een ondankbare, onmogelijke taak om coureurs uit de verschillende tijdperken te vergelijken, zoals appels met peren vergelijken.

Niettemin, terwijl Lewis Hamilton op het punt staat de meest succesvolle coureur van F1 te worden in termen van overwinningen, nadat hij al nieuwe records heeft neergezet in termen van pole positions en podiumplaatsen, zegt drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart dat de Brit niet de beste.

Fangio, Clark en Senna

De Schot die altijd een ruitjespet op heeft zegt hierover in de Fast Lane: "Ik denk niet dat je dat soort succes kunt tellen, alleen omdat er vandaag 20 of 22 races zijn. Juan Manuel Fangio is in mijn gedachten de beste coureur die ooit heeft geleefd, met Jim Clark de op een na grootste, zelfs vóór Senna."

"Maar die mensen reden soms maar zes tot acht of negen races per jaar in de Formule 1. Het wereldkampioenschap nu, Lewis Hamilton of een van de andere kanshebbers, rijden 22 races, maar alleen in de Formule 1. Niet in toerwagens, niet in GT-wagens, niet in IndyCars, niet in Can-Am-wagens."

"De druk is vandaag veel meer ontspannen. Ze gaan natuurlijk naar de fabriek en doen de simulator, maar dat is niet helemaal hetzelfde. Het is een andere wereld."

Meerdere teams

De Schot wijst er ook op dat Hamilton de beste auto rijdt. Stewart vervolgt zijn argumenten: "Lewis rijdt buitengewoon goed, vergis je niet. Ik verminder op geen enkele manier zijn vaardigheden, maar het is niet hetzelfde. Fangio reed op zo'n manier, het was heel bijzonder. Hij zou Ferrari kiezen, en dan daar rijden om vervolgens te denken 'nou Maserati zal volgend jaar wel eens goed kunnen zijn', dus hij tekende nooit meer dan een eenjarig contract en toen reed hij voor Mercedes en won met hen twee wereldkampioenschappen, omdat ze op dat moment de beste auto's ter wereld waren."

"Lewis nam een ​​zeer goede beslissing toen hij McLaren op dat moment verliet en naar Mercedes ging. Ik neem mijn pet af voor hem voor het nemen van die beslissing. Maar eerlijk gezegd zijn de auto en de motor nu zo superieur dat het bijna oneerlijk is voor de rest van het veld. Nu kun je dat niet zeggen, je moet je hoed afnemen voor Mercedes-Benz, Toto Wolff en Niki Lauda voor het maken van een geweldig team, voor het kiezen van de beste ingenieurs, voor het verkrijgen van het meeste budget dat de andere teams niet konden krijgen, behalve Red Bull."

"Het is niet hetzelfde respect, als je wilt, om het in minder dan de beste auto te kunnen doen. En dat is waar er soms een verschil was tussen de zeer, zeer goede coureurs en degenen die zeer succesvol waren."

Topcoureurs

"Het is moeilijk om dat over Lewis te zeggen, dat hij niet zo goed was als Fangio Maar ik heb naar autoraces gekeken sinds ik een kleine jongen was. Mijn broer was een coureur, ik ging met hem naar races en zag Ascari en Nuvolari en Caracciola en dat soort mensen. Enkele van de beste coureurs ter wereld, zag ik. Zeggen dat Lewis de beste aller tijden is, zou moeilijk voor me zijn om te rechtvaardigen, in pure kracht van wat de andere coureurs deden."

"Ik denk dat ik het geluk heb gehad om in mijn tijdperk te rijden. We hadden Jim Clark en Graham Hill en Jochen Rindt, mijn teamgenoot Francois Cevert en een paar anderen die echt topcoureurs waren, Chris Amon, Jack Brabham. Dit waren topcoureurs. We hebben dat vandaag niet, dat je deze mensen aan de top van hun kwaliteit als coureur zou kunnen herkennen. Het geweldige aan mijn tijdperk was de Ford Cosworth. Iedereen had een Ford Cosworth behalve Ferrari. Er was een gelijk niveau, een veld dat vandaag de dag gewoon niet meer bestaat."

De Schot, die zijn drie titels won in de loop van een F1-carrière die 99 races duurde, verliet de sport in de uren nadat zijn teamgenoot Francois Ceverts overleed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op het circuit van Watkins Glen.