Andretti en Stewart twijfelen aan racisme activisme Lewis Hamilton

Twee Formule 1-legendes hebben het recente racistische activisme van Lewis Hamilton in twijfel getrokken. Bij elke race tot nu toe in 2020 heeft de Mercedes-coureur een rij van zijn collega's geleid om te knielen ter ondersteuning van de politieke beweging Black Lives Matter, en op het podium toonde hij afgelopen zondag zelfs een 'Black Power'-vuist.

Hamilton creëert probleem

De Formule 1-wereldkampioen van 1978, Mario Andretti, vertelde tegen El Mercurio: "Ik heb groot respect voor Lewis, maar hij werd altijd door de hele wereld geaccepteerd en gerespecteerd. Ik denk dat het doel van deze campagne pretentieus is. Het spijt me dat het een probleem lijkt te creëren dat niet bestaat."

Andretti vroeg zich ook af hoe Mercedes zijn auto uit 2020 zwart heeft geschilderd ter ondersteuning van de strijd tegen racisme. Hij snapt de gedachte erachter niet. De 80-jarige Amerikaan: "Ik weet niet wat dat gaat doen. Ik heb coureurs van verschillende afkomst en races ontmoet en ik heb ze altijd met open armen ontvangen. In de autosport moet je, ongeacht je kleur, je plaats verdienen met resultaten en dat is voor iedereen hetzelfde."

"Ik zou willen dat politiek niet vermengd was met sport. Er is een tijd en een plaats om je mening te uiten, maar wat er in Nascar met Bubba Wallace gebeurde, veranderde in iets groters dan het zou moeten zijn. Het was onevenredig en zonder reden, maar dat is wat er gebeurt als je met alles aan politiek denkt."

Stewart oneens met Hamilton

Een andere wereldkampioen en F1-legende, drievoudig titelwinnaar Sir Jackie Stewart, is het ermee eens dat het racismeprobleem 'niet zo groot' is als Hamilton naar voren komt.

In gesprek met Good Morning Britain zegt ook hij dat Hamilton een probleem maakt dat niet zo groot is: "Hij is nogal uitgesproken over deze dingen, maar ik denk niet dat er een zo groot probleem is als het lijkt. Er is geen weerstand tegen verandering als iemand slim en goed is in wat ze doen. Ze worden geaccepteerd in de Formule 1."