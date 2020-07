Willy T Ribbs: "Jackie Stewart is een racist"

Het racismedebat is nog steeds vaak het gesprek van de dag. Tegelijk met de coronacrisis is het racismedebat weer naar voren gekomen. Lewis Hamilton mengt zich publiekelijk in de discussie en spreekt mensen erop aan, zoals de FIA en F1-baas Chase Carey. Ook verwacht hij dat zijn collega-coureurs met hem knielen voorafgaand aan elke Grand Prix. Niet iedere coureur is hiervan gediend en inmiddels zijn er meer coureurs die ertegen zijn in plaats van voor het idee.

Niet alleen de jonge generatie is verzeild geraakt in de discussie. Ook de oude garde komt regelmatig aan bod. Zo noemde Hamilton Bernie Ecclestone een racist. De eerste zwarte man die een Formule 1-auto testte, Willy T Ribbs, nam het op voor Ecclestone. De Brit gaf de Amerikaan de kans om F1 te testen en zag dat als een eerlijke kans.

Willy T Ribbs is echter niet met iedereen goed bevriend. De eerste zwarte man die een Formule 1-auto testte, noemde drievoudig wereldkampioen Sir Jackie Stewart racistisch. Het bericht volgt nadat regerend wereldkampioen Lewis Hamilton zei dat Stewart's recente opmerkingen over racisme in de Formule 1 teleurstellend waren. Stewwart had gezegd dat er niet zo'n groot racismeprobleem is als het lijkt en dat Hamilton dingen ziet die er niet zijn.

Stewart racistisch en vijandig

Willy T Ribbs zegt op Twitter: "Sir Stud Field Mouse alias Jack Stewart was verreweg de meest racistische en vijandige coureur waarmee ik ooit in mijn carrière te maken heb gehad. De reden dat je geen diversiteitsprobleem ziet, is omdat jij het diversiteitsprobleem bent."

De 65-jarige Ribbs zei een maand geleden dat hij 'respect' heeft voor Ecclestone, ook al beweerde de voormalige F1-supremo dat 'in veel gevallen zwarte mensen racistischer zijn dan blanken'.