Honda: "We willen Red Bull helpen in de toekomst"

Honda verlaat de Formule 1 eind volgend jaar waardoor Red Bull Racing in een gat valt. De grote vraag voor de komende maanden is welke motoren het Oostenrijkse team gaat gebruiken en datzelfde geldt voor AlphaTauri. Renault is op dit moment de meest logische optie, aangezien het geen klantenteam heeft en volgens de reglementen volgend jaar verplicht kan worden te moeten leveren aan de beide teams.

Een vertrek van de Red Bull-teams uit de F1 wordt ook niet uitgesloten, al lijkt dit meer een politiek spel om te krijgen wat men wil. Een andere optie zou kunnen zijn dat Red Bull Racing de motorontwikkeling van Honda overneemt. Hierdoor zou het team zijn eigen motorontwikkelingsprogramma kunnen opzetten, eventueel met technische ondersteuning van een externe partner. Als gevolg hiervan heeft Red Bull Racing het in eigen beheer, waardoor ze meer vrijheid krijgen. Ze zouden tenslotte volledig onafhankelijk zijn.

Red Bull heeft deze vraag nog niet bij Honda neergelegd, zo schrijft The Race. In gesprek met Honda blijkt dat de Japanse fabrikant wel open staat om op deze manier samen te werken. Honda wil op een mooie manier de Formule 1 verlaten en als de huidige samenwerking in welke vorm dan ook op lange termijn vruchten kan afwerpen, zou dat mooi zijn. Masashi Yamamoto zei in een interview met The Race: "Honda praat graag met Red Bull als ze ons op wat voor manier dan ook nodig hebben, niet alleen over de krachtbron maar ook over andere dingen."

"Om AlphaTauri en Red Bull te steunen voor hun programma na 2021 is voor ons geen probleem, daar staan we voor open. Als Honda hebben we veel van de teams gekregen, dus we willen het op een of andere manier teruggeven op een mooie manier voor de toekomst."

Daarvoor zal Yamamoto echter wel toestemming moeten krijgen van het management in Japan, maar dat is voor hem geen probleem: "Ik wil persoonlijk zoveel mogelijk steunen. Dus we willen Red Bull steunen en helpen op welke manier dat ook zou kunnen in de toekomst."