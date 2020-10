Fernando Alonso: "Ik ben één van de meeste complete coureurs in de F1"

Fernando Alonso verschijnt volgend jaar weer aan de start met Renault. Het team rijdt dan onder de naam Alpine, één van de merken van het Franse concern. De tweevoudig kampioen gelooft dat de renstal met zijn komst een complete rijder ervoor terugkrijgt. De Spanjaard deed deze uitspraak in een persconferentie over zijn nieuwe Amazon Prime -documentaire Fernando.

Aan Alonso werd een statement voorgelegd of hij één van de meeste complete rijders is van het veld. "Ik moet hier mee eens zijn. Misschien scoor ik een negen in alles. Misschien is er een snellere rijder in de regen, op de zaterdag, tijdens de start of één die beter is dan ik. Maar ik denk dat ik dicht tegen de top aan zit in elke omstandigheid of klasse. In het kampioenschap is dat goed om te hebben. Het is hetzelfde als een topatleet die in elke discipline wint."

Volgens de Spanjaard onderscheidt zijn aanpassingsvermogen zich van anderen. "In mijn loopbaan stonden we altijd in de top, al reden we met de V10 -of V8-motoren, Pirelli of Michelin. De natte omstandigheden hebben altijd bij mij gepast. En wanneer ik in andere disciplines reed, zoals de Dakar, dan was het een aangename verrassing om dichtbij de top vijf te zitten. Om meteen in een auto te stappen en de Indy 500 te leiden, was voor mij ook een verbazing."

Zelfkennis

Door de verschillende uitstapjes naar andere series, heeft Alonso zichzelf beter leren kennen als coureur. "Je probeert het in je eigen voordeel te gebruiken. Je herkent je eigen beperkingen en probeert dat niet te laten zien aan je tegenstanders. Je probeert juist je kwaliteiten te benadrukken. Ik ga proberen dat beter te doen dan anderen."

Afgelopen week bezocht Alonso nog de Renault-fabriek in Engeland voor het passen van een stoeltje en het uitvoeren van werk in de simulator.