Romain Grosjean voelde zich niet veilig in Rusland

Grosjean voelde zich niet veilig in Rusland doordat de coronabesmettingen daar flink toe zijn genomen. De Formule 1 meldde een toename van het aantal COVID-19-gevallen bij de Russische Grand Prix en Romain Grosjean was niet blij met het gebrek aan veiligheidsmaatregelen in zijn hotel.

Hoewel een beperkt aantal toeschouwers naar Mugello mocht voor de Toscaanse Grand Prix, zag de volgende race op het Sochi Autodrom de eerste grote opkomst van de Formule 1 sinds de pandemie arriveerde. Ongeveer 30.000 fans per dag keken vanaf de tribunes tijdens het Russische Grand Prix-weekend toe, wat een belangrijke stap voorwaarts betekent voor de Formule 1, aangezien de serie lijkt weg te gaan van ‘gesloten evenementen’ zonder fans.

10 positieve coronatests

Als onderdeel van de reguliere corona-screeningprocedures van de Formule 1 tijdens evenementen, bereikte het aantal geretourneerde positieve tests voor het eerst dubbele cijfers. Dit keer waren er 10 van de 1.822 tests positief voor de periode van zeven dagen, hoewel een verklaring bevestigde dat alle positieve gevallen afkomstig waren van 'ondersteunend personeel'.

Het maakte ook duidelijk dat de aanwezigheid van fans bij de Russische Grand Prix geen rol speelde bij de toename.

Buiten F1-bubbel

Grosjean zei echter dat hij niet comfortabel was door het gebrek aan veiligheidsmaatregelen in Sochi, en zei dat het moeilijk was voor coureurs om in hun 'bubbels' in het hotel te blijven vanwege de aanwezigheid van fans, terwijl hij ook zei dat alleen obers hun mond bedekten met mondkapjes.

De Haas-coureur vertelt over zijn gevoel in Rusland: "In Rusland is het dragen van een masker niet verplicht. Obers doen dit wel, maar bedekken hun neus niet. Er zijn veel fans in het hotel, dus soms delen we een lift met mensen van buiten de F1-bubbel. Dat is niet iets waar ik me super op mijn gemak bij voel. Ik ben niet bang om het coronavirus op te lopen voor mijn gezondheid, ik wil het gewoon niet hebben omdat ik niet zou mogen racen, ik zou mijn werk niet mogen doen."

"Ik ben niet blij met de veiligheidsmaatregelen die in het hotel zijn geïmplementeerd."

De Formule 1 blijft de volgende race in Europa, namelijk de Eifel Grand Prix die op de Nurburgring wordt verreden. Het is voor het eerst sinds 2013 dat er een Formule 1-race op de locatie wordt verreden. Voor het raceweekend van de Eifel Grand Prix worden naar verwachting 20.000 tickets verkocht.