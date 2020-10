Imola mag 13.000 fans per dag verwelkomen

Voor de Grand Prix van Emilia Romana op Imola kunnen per dag 13.000 fans het circuit bezoeken. De race zal plaatsvinden in het weekend van 31 oktober. Kaarten zijn nog beschikbaar maar sommige tribunes zijn al uitverkocht.

De organisatie van de Grand Prix zegt dat het verwelkomen van een groot aantal toeschouwers mogelijk is door stricte veiligheidsmaatregelen tegen Covid-19.

Het circuit heeft sinds 1980 zevenentwintig keer onafgebroken op de kalender gestaan. Imola fungeerde één keer als de Grand Prix van Italië ter vervanging van Monza, maar stond vooral bekend als Grand Prix van San Marino.

Vele mensen herkennen de Grand Prix vooral door de dodelijke ongevallen van Roland Ratzenberger en Ayrton Senna. Dit gebeurde in het weekend van 1 mei van het jaar 1994.

De laatste F1-race op dit iconische circuit was in 2006. Zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher pakte toen de zege. Kimi Raikkonen was toentertijd ook van de partij en werd vijfde in de Mclaren-Mercedes.

De reden dat de baan tijdelijk terugkeert op de kalender is vanwege de gevolgen van de coronapandemie.