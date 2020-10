Analyse: Honda-vertrek kan domino-effect ontketenen dat F1 ondersteboven zet

Wie dacht dat Honda voor tientallen jaren in de Formule 1 actief zou zijn, kwam vrijdagochtend bedrogen uit. Aan het einde van het racejaar 2021, na acht volledige seizoenen in de koningsklasse, stopt Honda er voor de zoveelste keer mee. Ditmaal vanwege een milieubewuste toekomstvisie, als we het persbericht mogen geloven.

Door de regels heen lezende valt op dat Honda op één of andere manier het geloof in een goede afloop is kwijtgeraakt. Daar waar jaren geleden altijd trots en gemotiveerd werd gesproken over het topproject in de koningsklasse, daar doen de woorden van de beleidsbepalers momenteel vermoeden dat het Japanse merk beseft dat er niet meer te halen valt. Toch komt de afscheidsaankondiging van Honda voor velen als donderslag bij heldere hemel. En mogelijk heeft het vertrek van de fabrikant uit Sakura gigantische gevolgen voor de Formule 1.

Red Bull en AlphaTauri zonder krachtbron

Het meest voor de hand liggende probleem is uiteraard voor Red Bull Racing en AlphaTauri. Beide Formule 1-teams maken momenteel gebruik van de Honda-motoren en zullen dus op zoek moeten naar een nieuwe danspartner voor het seizoen 2022 en de jaren die daarop volgen. Nu is er een vangnet voor dit soort gevallen: in het Concorde Agreement, waar kortgeleden elk van de tien teams een krabbel onder heeft gezet waardoor zij allen nog minstens vijf seizoenen in de Formule 1 aanwezig blijven, staat beschreven dat motorfabrikanten verplicht zijn om te leveren, mocht een concurrent wegvallen.

Dat betekent dus dat Red Bull en AlphaTauri met de pet langs Brixworth (Mercedes), Maranello (Ferrari) of in het meest dramatische geval Viry-Châtillon (Renault) moeten. Anno 2020 heeft Renault slecht één enkele klant: het Franse merk levert enkel aan haar eigen fabrieksteam motoren en McLaren als klantenteam maar dat stapt volgend jaar over op Mercedes. Honda heeft er zoals gezegd twee, Ferrari en Mercedes leveren beide aan drie teams motoren.

Trukendoos Abiteboul

Ammenooit dat Cyril Abiteboul erop zit te wachten om weer om tafel te moeten met Christian Horner, Helmut Marko en Dietrich Mateschitz. Wie het eerste seizoen van de Netflix-serie Drive to Survive heeft gezien kan het beamen: Abiteboul zal waarschijnlijk nooit een kerstkaartje naar de familie Horner sturen. Aan de Franse voorman van Renault is nu dus alles gelegen om de Formule 1 eens stevig op te schudden. En wie door de regels heen leest, heeft Abiteboul in de afgelopen weken op een aantal interessante uitspraken kunnen betrappen.

De allereerste: 'Renault wil heus wel motoren leveren aan een ander Formule 1-team, maar dan niet in de vorm van een klant.' Lees: Renault wil partners op de Formule 1-grid, zoals Ferrari in de vorm van Alfa Romeo heeft. Via Alpine gaat men in 2021 een eigen merk promoten, maar vergeet niet dat Renault al jaren de ogen heeft gericht op de Russische markt. Lada, een vermaarde Russische autobouwer, maakt al jaren deel uit van de Renault Group.

Wat weet Abiteboul wat wij niet weten? Hoe ver is miljardair Dmitry Mazepin in zijn queeste om het team van Haas over te nemen? Kan Abiteboul de Wit-Russische zakenman overtuigen om Renault-blokken in de Haas-bolides te leggen, om deze om te laten dopen tot Lada? Renault heeft op die manier de partner waarnaar ze, naar eigen zeggen, zoekt. Bovendien wordt die felbegeerde Russische markt (herinnert iemand zich Vitaly Petrov nog?) andermaal aangesproken via een stunt als deze. Het áller belangrijkste aan deze truc: Abiteboul confisqueert een tweede Formule 1-team en komt in de onderhandelingspositie om níét aan Red Bull te leveren, sterker te staan!

Dan is daar nog het team van Williams, dat tegenwoordig enkel nog de naam Williams draagt maar niets meer met de oprichters van doen heeft. Simon Roberts zit aan de pitmuur, maar dat lijkt een tussenpaus. Wat is Dorilton Capital, de nieuwe eigenaar, van plan? Kan Abiteboul Williams verleiden om de banden met Mercedes te verbreken en Renault-motoren in het achteronder te leggen, en tegen welke prijs is hij daarvoor te porren? De invloedsfeer met Haas en Williams aan de zegekar wordt ineens bijzonder groot – Mercedes en Ferrari raken beide een team kwijt en Renault is pardoes hofleverancier in de F1.

Red Bull heeft troefkaarten

Maar, voor alle Renault-fans onder ons, juich vooral niet te vroeg. Degene met de troefkaarten is op het moment, hoe gek het ook klinkt, Red Bull Racing zelf. Hoezo, ze zijn toch net hun motorleverancier kwijt? Juist daarom. Dietrich Mateschitz kan ontzettend hoog spel spelen om de krachtbron te krijgen die hij wenst te krijgen. Staat het hem niet aan? Dan kan de Oostenrijkse miljardair Liberty Media zomaar onder druk zetten door met een vertrek te schermen. Let wel: Mateschitz is eigenaar van zowel Red Bull Racing als AlphaTauri.

Als Mateschitz besluit om beide teams terug te trekken uit de Formule 1, dan slinkt het deelnemersveld naar een troosteloos aantal van slechts zestien wagens. Dat is, volgens het Formule 1-wetboek, het absolute minimum om een Formule 1-kampioenschap mee te organiseren – als er onder dat aantal wordt gewerkt, krijgen sponsoren en investeerders vrijbrieven om zich terug te trekken omdat er niet aan quota wordt voldaan.

Mateschitz kan zijn pijlen dus best op de motoren van Mercedes richten. Misschien eerst met enkel Red Bull Racing, om AlphaTauri bijvoorbeeld aan Ferrari te koppelen – zoals in het verleden is gebeurd met Toro Rosso. Feit is dat de Oostenrijker een ongekende machtspositie heeft.

Wat denkt Mercedes ervan?

Dat Toto Wolff aan het einde van zijn Latijn als Mercedes-teambaas zit, mag duidelijk zijn. De landgenoot van Red Bull-eigenaar Mateschitz heeft herhaaldelijk aangegeven 'wellicht open te staan voor nieuwe uitdagingen', oftewel waar rook is, is vuur. Wolff gaat over ongeveer twee maanden voor de zevende maal op rij zowel het rijders- als het constructeurskampioenschap op zijn naam schrijven en wordt daarmee een van de meest succesvolle teambazen aller tijden – enkel Frank Williams en Ron Dennis steken hem naar titelzeges nog naar de kroon.

Wolff is mede-eigenaar van het Formule 1-team van Mercedes. Als hij zijn biezen pakt, zij het aan het einde van dit jaar, zij het eind 2021, wat voor effect heeft dat dan op de fabrieksaanwezigheid van het Duitse merk? Mercedes-baas Ola Källenius heeft zich in zijn eerste jaar als voorman al een aantal keren stevig laten horen en schijnt bovendien op vriendelijke voet te staan met de Verstappens. Wil Lewis Hamilton verder zonder vertrouwenspersoon Wolff? Komt chemiebedrijf Ineos, dat sinds dit jaar een van Mercedes' sponsoren is, weer in beeld om de toko over te nemen? Het zou Mercedes in één klap fabrieksteam-af maken, waardoor samenwerking met Red Bull Racing mogelijk een stuk interessanter wordt.

Alarmbellen rinkelen bij Liberty en de FIA

Honda smeert ‘m. Verrek, moeten Chase Carey en Jean Todt denken. Die laatstgenoemde kwam voor het Formule 1-seizoen 2014 met ingrijpende veranderingen die de sport aantrekkelijker moesten maken voor fabrikanten, maar feit is dat er voor 2022 nog maar drie op de rol staan en de kans dat er een vierde bij komt ongeveer even groot is als dat de paus zich morgen laat bekeren tot een ander geloof dan het christendom.

Aanvankelijk zou het ontwerp van de Formule 1-wagens voor 2021 op de schop gaan. Je voorganger volgen is sinds de aerodynamische aanpassingen die voor 2017 werden gedaan, een stuk lastiger geworden. De races zijn daardoor een stukje minder interessant geworden – want waar coureurs voorheen rondenlang om positie konden strijden, daar is het tegenwoordig gemeengoed geworden om brandstof en banden te sparen.

Door de coronacrisis is de invoering van het nieuwe model uitgesteld naar 2022, maar de motorformule blijft nog zeker vijf seizoenen hetzelfde. Juist omdat er op dat vlak niet is ingegrepen, kan Honda de knoop door hebben gehakt. Wat valt er nog te winnen? De marginal gains worden steeds kleiner en Mercedes rijdt al jarenlang voorop. Wil je nog tientallen miljoenen investeren om een paar honderdsten te vinden, om vervolgens afhankelijk te zijn van het ontwerp van het team waaraan je motoren levert?

Todt heeft zich, met terugwerkende kracht, in de voet geschoten door een 'milieubewuste' move te maken voor 2014. De motoren van tegenwoordig zijn hopeloos complex en, bovenal, duur. De Fransman wijkt aan het einde van 2021 – kan zijn opvolger in de puinhoop een uitweg vinden om de Formule 1 weer aantrekkelijk te maken voor fabrikanten? Feit is dat de F1 voor 2022 drie merken aan zich heeft gebonden, te weten Mercedes, Ferrari en Renault, waar de Formule E met Mercedes, Audi, Porsche, Jaguar, Nissan, BMW en Mahindra liefst zeven volwaardige autobouwers aan het vertrek heeft staan. Daar voegt Honda zich per 2022 dus zeer waarschijnlijk bij – nummer acht.

Clausules en contracten coureurs

Waar rijdt Max Verstappen in de toekomst? Nou, de Nederlander heeft een contract bij Red Bull Racing waardoor hij vastligt tot en met 2023, maar inmiddels weten we dat er een ontsnappingsmogelijkheid bestaat als er na 2021 geen fabriekssteun is voor de Oostenrijkse energiedrankjesbrigade. De vraag is niet of Verstappen in gesprek is met andere teams, de vraag is in hoever die gesprekken in de komende dagen tot iets vruchtbaars kunnen leiden. Verstappen bij Mercedes, of Ineos? Mogelijk. Ferrari en Alpine zijn bezet voor de komende jaren (en waarschijnlijk ook niet hoog op het prioriteitenlijstje van de Nederlander).

Dan het curieuze geval van Yuki Tsunoda – zijn door Honda-gesteunde landgenoot en conculega Nobuharu Matsushita, die geen onverdienstelijk seizoen afwerkte bij het Nederlandse Formule 2-team MP Motorsport, hield het een week geleden plots voor gezien. Wist Nobu meer? Was hij het eerste Honda-slachtoffer? En gaat AlphaTauri met de wetenschap dat zij Honda als motorleverancier kwijtraken aan het einde van 2021, de Japanse partner alsnog haar zin geven door Tsunoda te laten debuteren? De beoogde opvolger van Kamui Kobayashi als eerste Japanse F1-rijder sinds de Le Mans-recordhouder het voor gezien hield, ziet pardoes de grond onder zijn voeten wegzakken.

Opent dit een deur voor Sergio Sette Camara, de reserverijder van Red Bull en AlphaTauri die over een superlicentie beschikt? De tijd zal leren of de Braziliaan één van de spekkopers van het Honda-vertrek wordt en bovenal, welke puzzelstukjes op welke plaatsen vallen. Het is echter ontegenzeggelijk dat Honda een gigantische bom onder de Formule 1 heeft gelegd door ervan tussen te gaan.