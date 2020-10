Red Bull: "Onze grote kans op een wereldtitel komt in 2022"

Het is onvermijdelijk dat de dominantie van Mercedes uiteindelijk zal eindigen, volgens Red Bull-teambaas Christian Horner. De huidige statistieken dit seizoen tonen aan dat Mercedes dit jaar vrijwel onverslaanbaar is. Horner verwacht ook niet dat Red Bull in 2021 een inhaalslag zal maken.

Red Bull richt zich op 2022

Christian Horner denkt dat Max Verstappen in 2022 de kans gaat krijgen om echt mee te doen om de titel: "Onze grote kans is 2022. Voor het komende jaar zal het moeilijk worden als ongeveer 60 procent van de auto hetzelfde blijft. Maar dat betekent niet dat we niet meer potentieel kunnen halen door de auto te ontwikkelen en de auto beter te begrijpen."

McLaren derde in WK

Door de grote problemen bij Ferrari is Red Bull Racing duidelijk het op één na beste team in 2020, voor McLaren die derde staan in het constructeurkampioenschap. McLaren-baas Andreas Seidl waarschuwt echter: "Racing Point heeft de derde snelste auto en Renault boekt grote vooruitgang. We moeten verbeteren."

Horner is het ermee eens dat Sebastian Vettel een goede keus maakt door over te schakelen naar Racing Point, dat in 2021 Aston Martin zal heten. "Ze hebben echt een zeer competitieve auto. Ze hebben de basis gelegd voor volgend jaar. De doelstellingen zijn hoog, het budget lijkt er te zijn. Sebastian zou ook een rol moeten spelen als hij aanvalt met een frisse omgeving."

Blijft Honda in de F1?

Wat Red Bull betreft is Honda het grote vraagteken voor 2022. In Sochi weigerde de technische baas van het Japanse merk te zeggen of Honda zich na zijn contract voor 2021 zal inzetten voor de sport. Tanabe: "Ik ben eigenlijk helemaal niet betrokken bij die gesprekken. Ik zorg voor de technische kant, dus ik heb geen antwoord om u te vertellen."

Horner is duidelijk erop gebrand dat de samenwerking wordt voortgezet. "We moeten nauw blijven samenwerken. Ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen. De geschiedenis van de Formule 1 laat zien dat er op een gegeven moment een einde moet komen aan de superioriteit van Mercedes op de lange termijn. Dat is gewoon onvermijdelijk."