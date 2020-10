Honda: "We zijn in gesprek met Red Bull voor F1-stoeltje van Tsunoda"

Honda is in gesprek met Red Bull en Helmut Marko over het mogelijke Formule 1-debuut van de Japanse coureur Yuki Tsunoda in 2021. Naarmate de tijd vordert, wordt het steeds duidelijker dat de 20-jarige door Honda gesteunde Formule 2-coureur volgend jaar Daniil Kvyat zal vervangen bij AlphaTauri.

Het Franse weekblad Auto Hebo schrijft: "Omdat hij duidelijk in de schaduw van Pierre Gasly staat, kan Kvyat - met meer dan 100 races op zijn naam - zeker niet verkozen worden boven Yuki Tsunoda."

De Italiaanse Corriere dello Sport is het daarmee eens: "Kvyat zal in 2021 ten prooi vallen aan Yuki Tsunoda."

Honda geeft gesprekken toe

Honda's F1-baas Masafumi Yamamoto ontkent niet dat hij momenteel in gesprek is met Marko, de architect en baas van het coureursprogramma van Red Bull.

"Ik sprak met Helmut Marko na de race in Rusland en hij zei dat het jammer was dat de tweede F2-race een rode vlag kreeg. Als gevolg hiervan staat Tsunoda nu derde in het kampioenschap", vertelde hij de Japanse bron as-web. jp.

Over de vraag of nieuws over Tsunoda's F1-promotie nu aanstaande is, antwoordde Yamamoto: "We verwachten geen aankondiging direct na Rusland. Maar het is al oktober en ik ben druk bezig met Marko te praten over de mogelijkheden. Er is echter nog geen conclusie, ook al is Marko een grote fan van Tsunoda."