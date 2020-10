Fernando Alonso: "F1 meest saaie klasse om in te racen"

Fernando Alonso beweert dat de Formule 1 de meest saaie categorie in de autosportwereld is. De Spanjaard heeft een sabbatical van twee jaar doorgebracht op Le Mans, de Dakar Rally en de Indy 500, maar heeft ervoor gekozen om volgend jaar terug te keren naar de F1 bij Renault, dat zal racen onder de naam Alphine.

F1 voorspelbaar en saai

De 39-jarige zei eerder deze week in een interview dat F1 zorgt voor meer stabiliteit voor een coureur in tijden van de coronacrisis. In gesprek met de krant Le Figaro zei Alonso: "De wereld van de autosport is erg groot, maar 90 procent van de aandacht gaat naar de Formule 1. Maar merkwaardig genoeg is het vandaag de enige categorie die van tevoren wordt beslist, de saaiste, omdat we al weten wie er gaat winnen, zelfs voordat de race begint."

"Dat is een tegenstrijdigheid in de autosport. F1 is de beste raceklasse voor een coureur en zal dat altijd blijven, en het trekt alle aandacht, maar de andere categorieën zijn nu spectaculairder voor de fans."

Alonso sprak de woorden terwijl hij een nieuwe documentaire promoot over zijn heldendaden in andere categorieën. De terugkerende coureur: "Ik hoop dat mensen hierdoor in het weekend de tv willen aanzetten om naar het WEC of andere races te kijken als ze wat vrije tijd hebben."