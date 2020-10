'Perez tekent volgende week bij Haas'

Voormalig McLaren-monteur Marc Priestley verwacht dat Sergio Perez bij Haas gaat rijden en denkt dat dit volgende week kan worden bevestigd. De Mexicaanse coureur zit momenteel zonder stoeltje voor volgend seizoen nadat Racing Point besloot hem te vervangen door Sebastian Vettel.

Hij heeft verklaard dat hij graag in de Formule 1 wil blijven, en velen hebben het gevoel dat Haas de meest waarschijnlijke plek voor hem is. Er zijn zelfs berichten die suggereren dat hij al een contract heeft getekend met het Amerikaanse team.

Priestley verklaarde op zijn YouTube-kanaal dat hij denkt dat dit het geval is en verwacht dat dit binnenkort bevestigd zal worden. Priestley: "Ja, we verwachten dat dit het geval zal zijn. Haas is op zoek naar andere coureurs en spreekt open uit dat er veel coureurs graag willen rijden voor het Amerikaanse team. Daarbij zijn ze ook op zoek naar coureurs die geld meebrengen."

"Hoogstwaarschijnlijk wordt het Haas voor Checo. Er zijn eigenlijk twee opties: Alfa Romeo, maar ik denk dat het waarschijnlijk Kimi Raikkonen en Mick Schumacher zijn die daar in 2021 rijden; De andere optie is Haas en daar is Checo geschikt voor gezien zijn staat van dienst en sponsorinkomen."