Alonso positief: "Renault doet het heel erg goed dit jaar"

Fernando Alonso zegt dat Renault alles heeft wat ze nodig hebben om in de toekomst te slagen. Na een sabbatical van twee jaar keert de tweevoudig wereldkampioen volgend jaar terug naar de Formule 1 als Renault Alpine wordt. Hij ging vorige week aan de slag in de fabrieken van Renault in Enstone (Engeland) en Viry (Frankrijk).

Tegenover Corriere dello Sport zei de 39-jarige Alonso: "Dit waren dagen vol emoties. Er is veel veranderd. De simulator is nieuw, de windtunnel is vernieuwd, maar bepaalde dingen zijn hetzelfde gebleven: de kantoren, de fitnessruimte."

"Het leek een beetje op de eerste schooldag, met zoveel dingen om te leren en informatie om te verwerken, maar het was buitengewoon productief. Ik volgde een programma in de simulator, raakte een beetje gewend aan de auto, testte de systemen. De laatste keer dat ik hier was, bestond de simulator nog niet."

"Ik heb toen een stoeltje gepast en laten schuimen en daarna stonden ontmoetingen met de belangrijkste mensen op het programma zodat volgend jaar alles goed verloopt."

De verwachting is dat Alonso de komende weken echt aan de slag zal gaan, onder meer met de twee jaar oude auto van Renault en misschien in de test na Abu Dhabi. Hij zegt dat hij optimistisch is over de kansen van Alpine voor 2021 en daarna.

"Ik geloof dat het team alles heeft wat ze nodig hebben voor de toekomst. De laatste races waren bemoedigend voor iedereen, ook voor mij. Renault weer competitief zien is goed voor de sport en ik ben blij om deze vooruitgang te zien", aldus Alonso.

"De weg is nog lang en het middenveld zit extreem dicht op elkaar, maar ik denk dat ze fantastisch werk hebben geleverd op de circuits. Nu zal ik alles doen wat het team van me verwacht; dagen in de simulator zitten, in bepaalde weekenden mijn hulp geven en beschikbaar zijn voor alles wat het team nodig heeft."