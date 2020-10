Ross Brawn: "Indrukwekkende prestatie van Perez gezien de omstandigheden"

Sergio Perez zal Racing Point eind dit jaar moeten verlaten aangezien Sebastian Vettel zijn plek zal overnemen. De Mexicaan is op dit moment in gesprek met andere teams, maar officieel is er nog niets getekend, ondanks berichten over een voorcontract bij Haas

De 30-jarige Perez zou graag in de Formule 1 blijven, maar of een stap terug naar een achterhoedeteam de juiste keuze is, vindt hij een vraag die moeilijk te beantwoorden is op dit moment. Toch verdient hij absoluut een langer verblijf in de F1 zegt Ross Brawn.

De voormalig teambaas van Brawn GP schrijft in zijn column op Formula1.com: "Sergio Perez heeft afgelopen weekend weer een geweldige prestatie neergezet, op het moment dat hij weet dat hij Racing Point aan het eind van dit seizoen moet verlaten. Hij lijdt duidelijk nog steeds pijn nadat hem te kennen is gegeven dat hij weg moet bij het team ten faveure van Sebastian Vettel, maar dat lijkt geen invloed te hebben op zijn vorm op het circuit."

"Het motiveert hem in ieder geval. Het was nog indrukwekkender gezien het gebrek aan beschikbaarheid van de grote upgrade waar zijn teamgenoot Lance Stroll van geniet. Als je in die omstandigheden zo'n goede prestatie neerzet, laat dat zien waarom hij het verdient om in de F1 te blijven."