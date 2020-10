Grindbakken geen oplossing om crashes te voorkomen in Rusland

Michael Masi heeft terughoudend gereageerd op de suggesties dat er grindbakken moeten komen in de tweede bocht van het circuit in Sochi. Volgens de wedstrijdleider van de FIA is het niet de oplossing voor het circuit in Rusland om de situatie veiliger te maken.

Bij de Russische Grand Prix werden de coureurs afgelopen weekend gedwongen om via een smalle opening tussen de muur en de piepschuimen pijlen terug te keren op het circuit als ze de bocht misten in de tweede bocht van het circuit. Dit werd gedaan om ervoor te zorgen dat ze geen tijd wonnen naast het circuit te rijden, maar het veroorzaakte aanzienlijke problemen.

Carlos Sainz had het gat in de eerste ronde van de race verkeerd ingeschat en raakte de muur, waardoor zijn auto kapot ging. Nadat hij dit had gedaan, zei hij dat deze oplossing niet had mogen bestaan en het gevaarlijk was. Romain Grosjean ging daarna door de piepschuimen pijlers heen en vernietigde ze waardoor de FIA een Virtual Safety Car tevoorschijn haalde om de brokstukken op te ruimen.

Klaagzang Sainz

Dergelijke problemen brachten een aantal coureurs, waaronder Sainz zelf, ertoe om de aard van de bocht te bekritiseren. De Spaanse McLaren-coureur zei hierover: "Een verkeerde inschatting aan mijn zijde, een vergissing. Ik denk nog steeds dat bocht niet op die manier zou moeten bestaan. Het is geen erg leuke bocht om rond te rijden, en het genereert dit soort situaties. Maar ik heb het gewoon verkeerd ingeschat", zei Sainz.

"Het is nog steeds een bocht die niet goed is ontworpen. Je zag in de race hoeveel mensen die bocht missen en om dat piepschuim heen moeten gaan, het vervolgens kapot rijden met alle problemen van dien. Het is duidelijk dat deze bocht niet goed is en het zou aangepast moeten worden."

Velen zijn van mening dat als de bocht veranderd moet worden, er grind op het uitloopgebied moet worden gelegd om ervoor te zorgen dat coureurs tijd verliezen zonder dat ze via de krappe opening op het circuit moeten terugkeren.

Masi wil situatie verbeteren

FIA-racedirecteur Masi denkt echter niet dat dit het probleem zou oplossen. Masi vertelde aan Autosport: "Bocht 2 is er een geweest die elk jaar op verschillende manieren een uitdaging was. Je repareert dingen op de ene manier, en het heeft een andere impact. Dus we proberen de beste oplossing te vinden. Ik denk dat we een redelijke oplossing hebben gevonden. Is er nu ruimte voor verbetering? Ja. Er is altijd ruimte voor verbetering."

"Zoals ik al een aantal keer heb gezegd dat er verschillende oplossingen zijn voor verschillende circuits, verschillende bochten, met alles in overweging. En grindbakken is niet overal een oplossing."

"Met betrekking tot snelheden in uitloopstroken, is één van de dingen die we uiteraard hebben geprobeerd te bereiken in de eerste plaats dat de terugkeer in dergelijke omstandigheden effectief wordt doorgesluisd op een manier die zo veilig mogelijk is. Dat is het primaire doel. Secundair is om auto's binnen dat gebied zo snel mogelijk af te remmen. Vanwege de aard van bocht 2 is het echter, vanwege letterlijk de aard van de bocht, erg moeilijk om een ​​complete oplossing te vinden. Dus we zullen ernaar blijven kijken en onderzoeken wat we kunnen doen."