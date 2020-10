Honda dolblij met unieke prestatie: "Vier auto's in de punten zonder problemen"

Honda kende dit weekend in Rusland een goede prestatie. Niet alleen finishten alle vier de wagens, van Red Bull Racing en AlphaTauri, maar ook behaalden Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly en Daniil Kvyat allemaal punten. Iets waar de technisch directeur van Honda Toyoharu Tanabe maar al te blij mee is. In tegenstelling tot de vorige Grands Prix hadden alle vier de auto's geen motorische problemen.

De Japanse motorsportbaas is in zijn nopjes met het goede resultaat in Sochi, zo vertelde hij in het persbericht van Honda: "Het was een goede racedag vanuit het oogpunt van Honda, met vier auto's in de punten voor de eerste keer sinds de Grand Prix van Monaco vorig jaar."

Het resultaat is nog beter omdat Max Verstappen in de vorige twee races problemen had. "Dat is bijzonder bevredigend nadat we de laatste paar races wat betrouwbaarheidsproblemen hadden ondervonden. Max Verstappen en Red Bull Racing leverden goede prestaties door de Mercedes-coureurs te splitsen en als tweede te eindigen."

Ook Tanabe is niet ontsnapt aan de sterke prestatie van AlphaTauri. De Japanner is erg te spreken over de inhaalmanoeuvres van Pierre Gasly en Daniil Kvyat. De focus ligt al op de volgende race bij Honda. "We keren nu over veertien dagen terug naar Europa en de Eifel Grand Prix in Duitsland. Het is de eerste keer dat we in dit hybride tijdperk op de Nurburgring racen, dus we zullen veel simulatiewerk doen ter voorbereiding ervan", besluit Tanabe.