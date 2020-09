Alex Albon is erg gevoelig volgens Red Bull-teambaas

Alexander Albon had gisteren weer een moeilijke middag. De teamgenoot van Max Verstappen kreeg 90 seconden aan zijn broek van de Nederlander, en reed hierdoor op de finish op bijna 1.5 rondje achterstand. Red Bull blijft de jonge coureur steevast steunen, mede omdat het heeft geleerd uit de periode van Pierre Gasly. Daarnaast blijkt Albon bijzonder gevoelig voor de dingen rondom hem heen.

Harde band werkt beter

Red Bull-teambaas Christian Horner besprak de moeilijke zondag van Alexander Albon in de Russische Grand Prix. De teambaas van Red Bull Racing legt uit waarom Albon minder succesvol is op het circuit van Sochi.

De Britse teambaas geeft aan dat er werk aan de winkel is voor Albon: "Het was een zware middag voor Alex. Hij verloor terrein in de openingsronde, maar met de Safety Car hadden we effectief een vrije stop en verloren we slechts één plaats toen we Alex naar de harde band lieten wisselen waar hij zich prettiger op voelde. Hij was toen in staat om vooruitgang te boeken in het veld met een aantal geweldige inhaalacties."

Niet alleen Alexander Albon had moeite op de zachte en medium-band, ook Max Verstappen gaf aan dat de medium-band niet goed werkte en hij veel overstuur kende. De hardere band gaf meer grip waardoor de 22-jarige Nederlander competitiever was.

De prestaties van Albon zijn erg wisselvallig. Waar er een podiumplaats was in Mugello, wist de Britse Thaise coureur in Sochi niet verder te komen dan de tiende plaats. Volgens Horner is hij erg gevoelig: "Ik denk dat Alex bijzonder gevoelig is voor bepaalde kenmerken van de auto. Die kenmerken komen vooral op dit circuit tot uiting, door de korte bochten en lange remzones. Hij herstelde redelijk goed in de tweede helft van de race, maar het is duidelijk een zwaar weekend voor hem geweest. Het is jammer dat dit na het podium twee weken geleden dit een moeilijk weekend voor hem is geweest."