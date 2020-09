Kimi Raikkonen resoluut: "Ik heb helemaal geen contract getekend"

Kimi Raikkonen heeft ontkend dat hij zijn verblijf bij Alfa Romeo heeft verlengd en ook in 2021 voor Alfa Romeo rijdt. Roger Benoit, een ervaren en zeer gerespecteerde correspondent voor de Zwitserse krant Blick, beweert dat de Fin teambaas Frederic Vasseur op de hoogte heeft gebracht van zijn beslissing om te blijven bij het Italiaanse team. Raikkonen moest dit laten weten vóór 15 september, want dat was de deadline die contractueel was vastgelegd.

Volgens geruchten heeft de 40-jarige Raikkonen een eenzijdige optie in zijn huidige contract met het team dat voorheen bekend stond als Sauber, die op die datum moest worden geactiveerd. Benoit zegt dat de wereldkampioen van 2007 Vasseur vóór de deadline op de hoogte bracht.

Toen hem in Sochi werd gevraagd of hij zijn contract heeft verlengd, antwoordde Raikkonen: "Nee, ik heb helemaal geen contracten getekend."

De speculatie begon op dezelfde dag dat Raikkonen zich als laatste had gekwalificeerd voor de Russische Grand Prix. Vijf van de zes langzaamste wagens werden aangedreven met een Ferrari-motor. Raikkonen had echter weinig plezier in de kwalificatie: "Ik heb de resultaten van de kwalificatie niet gezien, maar ik ben niet geïnteresseerd in dat soort verhalen."

Mick Schumacher

Blick's Benoit beweert ook dat Alfa Romeo binnenkort zal aankondigen dat Mick Schumacher een vrije training krijgt op de komende race op de Nurburgring. De zoon van F1-legende Michael Schumacher verlengde ook zijn voorsprong in het Formule 2-kampioenschap in Sochi door de hoofdrace te winnen, en wordt getipt voor zijn F1-debuut bij Alfa Romeo in 2021.