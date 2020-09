Verstappen neemt het op voor Hamilton: "Veel te zwaar gestraft"

Lewis Hamilton kreeg tijdens de Russische Grand Prix niet één, maar twee keer een tijdstraf van vijf seconden. Daarnaast kreeg hij er 2 strafpunten op zijn superlicentie bij maar daar heeft de FIA zich inmiddels over bedacht en die 2 strafpunten ingetrokken.

Voorafgaand aan de race in Sochi maakte Lewis Hamilton twee keer een proefstart buiten de aangewezen zone. De Brit werd hiervoor in de race gestraft en krijgt ook nog twee strafpunten op zijn licentie, waardoor hij nog maar twee punten verwijderd was van een schorsing.

Max Verstappen werd na de race gevraagd wat hij van die straf vond, en hij gaf aan het niet eens te zijn: "Ik denk dat de penalty die Lewis kreeg pijnlijk genoeg was. Ik weet niet hoeveel strafpunten hij heeft gekregen? Ik denk dat 2 strafpunten nogal zwaar gestraft is voor zoiets."

"Misschien klopte het niet waar hij stopte maar om hiervoor nu strafpunten te geven? Ik weet niet zeker of dat de juiste manier is", besluit de Nederlander.

Verstappen weet hoe Hamilton zich moet voelen, want de Red Bull Racing-coureur heeft in het verleden ook al eens op de rand van de schorsing gestaan en vaak het gevoel gehad dat de FIA-stewards het op hem gemunt hadden.