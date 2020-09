Charles Leclerc boos op Ferrari door slechte communicatie

Charles Leclerc is boos nadat een verwarring ontstond tussen hem en zijn engineer over het verschil met Esteban Ocon, die achter hem reed. De miscommunicatie leidde ertoe hij werd uitgeschakeld in Q2 van de kwalificatie voor de Russische Grand Prix. Leclerc kwalificeerde zich zaterdag als 11e op het Sochi Autodrom toen beide Ferrari's werden uitgeschakeld in Q2 na een crash van Sebastian Vettel, die als 15e zal starten.

Leclerc liep Q3 mis met slechts 0,043 seconden en verloor van Renault's Esteban Ocon, die tijdens zijn laatste Q2-ronde net sneller dan de Ferrari-coureur had gereden. De Monegaskische coureur was van mening dat een verwarring over het gat met Ocon ertoe had bijgedragen dat hij er niet in was geslaagd de laatste fase van de kwalificatie te halen.

Verkeerde informatie

De 22-jarige Leclerc: "Ze vertelden me dat ik Ocon achter me had, ongeveer één of twee seconden van me verwijderd. In plaats daarvan denk ik dat het verder terug was, ik denk dat ik meer marge had. Nu ben ik boos omdat alles nog vers is. Ik moet kalmeren. De race is morgen, daar worden de punten verdeeld."

"Het is voor mij een moeilijk weekend. In de vrije trainingen had ik niet goed gereden, daarna begon ik het ritme te vinden in de kwalificatie. Ik kon het potentieel van de auto niet laten zien, en dat spijt me richting het team."