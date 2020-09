Helmut Marko: "Max Verstappen kan de titel op zijn buik schrijven"

Het seizoen van Max Verstappen is niet gelopen zoals vooraf was verwacht en waarop iedereen bij Red Bull had gehoopt. Met drie uitvalbeurten is een kampioenschap definitief uit zicht en Helmut Marko heeft met tegenzin afscheid genomen van de kansen op het WK in 2020 van Red Bull.

De Oostenrijker had gehoopt dat Max Verstappen het record van Sebastian Vettel zou verscherpen door dit jaar de jongste wereldkampioen ooit te worden. In plaats daarvan staat Lewis Hamilton van Mercedes op het punt om Michael Schumachers record van 91 overwinningen dit weekend in Sochi te evenaren.

Felicitaties voor Hamilton

Marko is een sportief iemand en heeft daar geen moeite mee: "Als het Lewis Hamilton lukt ga ik natuurlijk naar de Mercedes-box om hem te feliciteren. Je moet deze prestatie erkennen. Dat willen we natuurlijk voorkomen, maar Sochi is Mercedes-land, wat betekent dat we ons moeten concentreren op de derde plaats. Maar zelfs dat zal moeilijk genoeg zijn gezien de flinke concurrentie dit weekend."

Titel Verstappen weg

Wat betreft de wereldtitel was Marko de afgelopen weken optimistisch over de kansen van Red Bull, ook al heeft Verstappen gezegd dat de titel verloren is gegaan. Na de twee uitvalbeurten in Monza en Mugello geeft Marko toe dat de achterstand van 80 punten op Hamilton te groot is.

"Die 80 punten achterstand betekent: zeg maar dag tegen je wereldtitel! Je moet realistisch zijn. We hadden in Mugello kunnen winnen."

"Honda gelooft echter dat ze de oorzaak van deze elektronische problemen hebben gevonden, dus die zouden niet meer voor moeten komen."