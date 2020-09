Ex-vrouw Flavio Briatore klapt uit de school: "Michael Schumacher kan helemaal niet praten"

De laatste dagen is er ineens veel nieuws rondom Michael Schumacher. Voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt bezocht de Duitse coureur en bracht weer wat nieuws naar buiten, een neuroloog gaf zijn mening over de toestand waarin Schumacher zou verkeren en een F1-biograaf denkt dat de zevenvoudig wereldkampioen binnenkort komt te overlijden.

De volgende die nu zich uitspreekt over Michael Schumacher is de ex-vrouw van Flavio Briatore, die in de tijd van Benetton teambaas was van Schumacher. Elisabetta Gregoraci scheidde in 2018 van Briatore maar is een Italiaans model en TV-persoonlijkheid in haar land en komt zodoende nog wel eens in aanraking met de pers.

Gregoraci neemt momenteel deel aan de Italiaanse versie van Big Brother. Toen een collega-huisgenoot haar vroeg naar de gezondheidstoestand van Schumacher, die niet publiekelijk bekend is, zei Gregoraci naar verluidt: "Hij kan helemaal niet praten. Hij communiceert met zijn ogen. Er zijn maar drie mensen die naar hem toe mogen en kunnen zien."

Gregoraci beweert ook dat de familie Schumacher van Zwitserland naar Spanje is verhuisd, zoals de afgelopen jaren al de geruchten gingen. Het huis in Port d’Antratx zou dus niet alleen meer voor vakantie zijn maar permanent de woonplaats zijn van Schumacher en zijn familie.

"Ze zijn naar Spanje verhuisd en zijn vrouw heeft een ziekenhuis in huis gemaakt", zei ze.