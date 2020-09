Neuroloog trekt herstel Michael Schumacher in twijfel

Een neurologiespecialist betwijfelt of Michael Schumacher ooit uit zijn huidige toestand zal komen. Er is bijna niets bekend over de huidige gezondheidssituatie van de F1-legende, die niet in het openbaar is gezien sinds hij eind 2013 met zijn hoofd op een rots knalde tijdens het skiën in de Franse Alpen.

Professor Erich Riederer, een neurologiespecialist uit Zürich: "Ik denk dat hij zich in een vegetatieve toestand bevindt, wat betekent dat hij wakker is maar niet reageert.

"Hij ademt, zijn hart klopt, hij kan waarschijnlijk met hulp rechtop zitten en babystapjes zetten, maar niet meer", legde hij uit in een documentaire op TMC over de onbekende toestand van Schumacher.

"Ik denk dat dat het maximum voor hem is. Is er een kans om hem te zien zoals hij was voor zijn ongeval? Ik denk niet dat het realistisch is", voegde professor Riederer eraan toe.