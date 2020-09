F1 Biograaf denkt dat Michael Schumacher binnenkort zal overlijden

Michael Schumacher maakte eind december 2013 een ernstig ongeluk mee. Hij overleefde jarenlang de circuits in de F1, waarbij hij ook diverse pittige crashes meemaakte, maar een skiongeluk op een rots zorgde er uiteindelijk voor dat de zevenvoudig wereldkampioen F1 in coma terecht kwam.

Als gevolg van zijn ongeluk lag Schumacher lange tijd in coma en kende hij veel operaties. Inmiddels is hij alweer ruime tijd bij kennis en heeft hij vorig jaar stamcel operaties gehad.

Vegetatieve toestand

Neuroloog en professor Erich Riederer zei eerder deze week te betwijfelen of we hem ooit nog gaan zien: "Hij is in een vegetatieve toestand; hij ademt, zijn hart klopt, hij kan waarschijnlijk met hulp rechtop zitten en babystapjes zetten, maar niet meer."

Biograaf

Het nieuws van de neuroloog klonk niet hoopvol, ondanks dat Jean Todt enige tijd geleden aangaf dat Schumacher toewerkt naar zijn eerste publieke optreden sinds zijn ongeluk.

F1 biograaf Luc Domenjoz maakt het een stapje erger dan de neuroloog. Hij denkt dat Schumacher er helemaal niet bovenop komt, sterker nog, hij denkt dat de Duitser binnenkort zal overlijden: "Ik denk dat het leven van Michael Schumacher binnenkort zal eindigen. Zijn lichaam is te zwak om verder te kunnen leven."