Michael Schumacher vecht nog steeds voor zijn leven

Voormalig Ferrari-baas Jean Todt bezoekt Michael Schumacher regelmatig. De voormalig teambaas van de Duitser heeft altijd een goede band gehad met de 'Recordmeister' en mag als één van de weinigen de zevenvoudig wereldkampioen bezoeken. Niet veel mensen hebben toegang en zijn vrouw Corinna wil dan ook niet veel mensen in huis ontvangen die op bezoek mogen komen.

Dat Todt wel bij het selecte groepje behoort was al langer duidelijk en vorige week heeft hij weer een bezoek gebracht aan Michael Schumacher, nadat hij juli hem eerder bezocht en toen zei dat Schumacher werkt aan zijn eerste publieke optreden sinds zijn skiongeluk.

Zoals vaker na een bezoek laat Todt nu ook iets los over de gezondheid van de Duitser, al is het summier. Volgens de Fransman vecht Schumacher nog altijd tegen zijn verwondingen die hij opliep tijdens zijn skiongeluk eind 2013. De hoop op een beter leven is nog altijd niet opgegeven.

Geweldige familie

De toestand van Schumacher is een goed bewaard geheim gebleven, aangezien zijn familie vastbesloten blijft zijn privacy te respecteren. Maar de 74-jarige Todt gaf na zijn bezoek positief nieuws. "Ik heb Michael vorige week gezien. Hij vecht nog altijd voor zijn leven."

"We weten dat hij een vreselijk en ongelukkig ski-ongeluk heeft gehad dat hem veel problemen heeft bezorgd. Hij heeft echter een geweldige vrouw naast zich, hij heeft zijn kinderen, zijn verpleegsters, en we kunnen hem alleen het beste wensen en ook de familie."

"Het enige wat ik kan doen is dicht bij hen zijn totdat ik iets kan doen, en dan zal ik het doen."