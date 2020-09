Helmut Marko wil Lewis Hamilton niet als teamgenoot van Max Verstappen

Eddie Jordan meldde de afgelopen dagen dat Lewis Hamilton een overstap naar Red Bull Racing zou moeten overwegen. De voormalig teambaas vindt Hamilton een ongelooflijk goede coureur, dat wordt bevestigt door de records die hij heeft gebroken, onder andere records die lang op naam van Michael Schumacher stonden.

De markante Ier denkt echter dat Hamilton een nieuwe motivatie nodig heeft en dat zou kunnen zijn door samen met Max Verstappen in één team te racen. Red Bull Racing zou daarbij het team moeten worden. Jordan zei hierover: "Max Verstappen is verreweg de beste van de jonge coureurs, met ongelooflijk goede autocontrole en de nodige arrogantie om een ​​kampioen te worden. De arrogantie komt voort uit een totaal en gerechtvaardigd geloof in jezelf."

"Op de lange termijn zal zelfs Hamilton hem niet kunnen stoppen. Een duel tussen Verstappen en Hamilton in hetzelfde team is wat alle fans willen zien. Bottas of Albon of wie dan ook, hebben geen enkele kans tegen die twee, dus breng ze samen! Het zou als een van de legendarische bokswedstrijd zijn tussen Muhammad Ali en Joe Frazier, behalve om de twee weken!"

Contract Hamilton en Mercedes

Jordan vindt het veelbetekenend dat Hamilton zijn contract bij Mercedes voor 2021 nog moet verlengen. Jordan: "Hamilton's toekomst is nog onduidelijk. Als ik Red Bull was, zou ik nu van de situatie profiteren en Hamilton met Verstappen in het team brengen. Plots zouden ze favoriet zijn voor het kampioenschap en niet alleen omdat de twee beste coureurs in één team zitten, maar ook omdat Mercedes niet langer één van zijn beste wapens kon gebruiken."

Marko ziet het niet zitten

Het idee van Eddie Jordan is natuurlijk prachtig, maar de belangrijkste man die daarover beslist is natuurlijk Helmut Marko, samen met Red Bull-eigenaar Dieter Mateschitz. Een coureursduo van Hamilton-Verstappen lijkt echter onrealistisch als we Helmut Marko moeten geloven.

De Oostenrijker werd gevraagd naar zijn mening over het idee van Jordan. Marko reageerde kort en gevat: "Dat is geen goed idee, want het zou moord zijn."