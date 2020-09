Eddie Jordan: "Lewis Hamilton moet bij Red Bull contract tekenen"

Eddie Jordan zegt dat hij vindt dat Lewis Hamilton naar Red Bull Racing moet gaan als hij Mercedes verlaat. Hier kan hij de teamgenoot van Max Verstappen worden. De kans dat Hamilton Mercedes verlaat is nog altijd aanwezig, doordat het niet duidelijk is dat Mercedes met haar toekomst in de F1 wil doen.

Zowel Lewis Hamilton als teambaas Toto Wolff moeten hun contract voor volgend jaar nog tekenen en zijn dus beide vrij om na dit seizoen het team te verlaten. Volgens Jordan zou Mercedes het team verkopen aan Ineos, waarna Toto Wolff vertrekt als teambaas.

Verstappen moet kans krijgen

Jordan prijst in gesprek met het Ziggo F1 Cafe Lewis Hamilton en zegt dat hij aan het einde van het seizoen de beste coureur ooit in de Formule 1 zal zijn. "Tot het moment dat Max Verstappen een kans krijgt en wanneer Max op gang komt, zal het precies hetzelfde zijn. Ik denk niet dat Red Bull ver weg is. Ze zijn extreem dichtbij het niveau van Mercedes."

Volgens Jordan heeft Red Bull dit jaar veel pech gehad met het uitvallen van Verstappen en hier en daar een paar kleine probleempjes. "Ik geloof echt dat de Honda-motor binnenkort gelijk zal zijn aan de Mercedes. Ik heb tegen Adrian Newey gezegd: je moet een betere auto maken. Want als je presteert zoals ik weet dat kunt, kan Max presteren. Dan is er een wereldkampioenschap voor jullie bij Red Bull."

Jordan gaat nog verder en zegt dat hij vindt dat Hamilton na zijn Mercedes-avontuur naar Red Bull moet verhuizen. "Ik zeg je dat het perfect zou zijn. Omdat Max Verstappen de beste jonge coureur van de hele F1 is. Grand Prix-winnaars hebben een niveau van arrogantie nodig en dat heeft hij. Als hij een teamgenoot als Lewis Hamilton had, denk ik dat hij in staat is om hem te verslaan."