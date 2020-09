Ralf Schumacher: "Sebastian Vettel is op zijn plek bij Aston Martin"

Sebastian Vettel zal na dit seizoen moeten vertrekken bij Ferrari. In 2021 zien we hem terug op de grid in de groene kleuren van Aston Martin. Ralf Schumacher denkt dat zijn landgenoot helemaal zal opbloeien en terug zal keren naar zijn vertrouwde 'kracht' zodra hij het zinkende schip van Ferrari heeft verlaten.

Halve seconde verschil

Charles Leclerc heeft duidelijk de overhand bij Ferrari en Vettel komt niet lekker in zijn ritme. De Duitser legt het af en er zit vaak een paar tienden verschil tussen hem en Leclerc. Schumacher zegt dat de combinatie Vettel-Ferrari niet meer werkt: "Zo is het in de Formule 1. Als niet alles bij elkaar past, zijn zulke gaten mogelijk. Vettel en Ferrari werkt niet meer, die tijd is voorbij."

"Alle verbeteringen en verdere ontwikkelingen bij Ferrari zijn afgestemd op de sterke en zwakke punten van Leclerc. Hij is hun man van de toekomst. Dat is het grote probleem voor Sebastian: hij heeft een andere auto nodig dan Leclerc. Alles wat Charles helpt, helpt Sebastian niet. Dit verklaart het grote tijdverschil van een halve seconde in de kwalificatie."

Aston Martin beter dan Ferrari

Schumacher verwacht echter dat de 33-jarige Vettel het volgend jaar beter zal doen na de overstap naar Aston Martin. De 45-jarige Duitser: "Ik ben er vast van overtuigd dat we Sebastian terug zullen zien in zijn oude kracht bij Aston Martin: "Daar zijn veel redenen voor. Ten eerste zal de auto veel beter bij hem passen. Qua prestaties is die wagen over het algemeen sneller dan de Ferrari, maar ook makkelijker te besturen. De balans zal Sebastian duidelijk beter passen."

Schumacher denkt ook dat Vettel veel meer zal genieten van de sfeer bij Aston Martin. "Ze wilden hem echt, en dat is een goed gevoel, vooral in zijn situatie. Ze steken veel financiële middelen in het team, dus het wordt een klein, compact team met al het potentieel en de steun van Mercedes. Ook zal hij die 'feel good' factor hebben die zo belangrijk voor hem is - vergelijkbaar met Red Bull in het verleden."