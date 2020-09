Hamilton wil nieuw contract met Mercedes maar heeft nog niets getekend

Mercedes-teambaas Toto Wolff zei eerder dat hij graag voor het einde van het seizoen zou willen weten wie er in 2021 in de wagens van het Duitse team rijden. Valtteri Bottas heeft zijn contract voor 2021 verlengd maar teamgenoot Lewis Hamilton heeft zijn aflopende contract nog altijd niet verlengd, al zegt hij graag bij Mercedes te willen blijven.

Hamilton rijdt sinds 2013 voor Mercedes en heeft met het team vijf van de zes wereldtitels gewonnen. In 2020 is hij goed op weg om in totaal zeven titels te behalen. Voor hem zijn er dan ook weinig redenen om Mercedes te verlaten. "Ik heb het geluk dat ik mijn laatste twee of drie contracten zelf heb kunnen afhandelen. Elke keer leer je iets bij tijdens het hele proces. Ik ben niet iemand die keer op keer hetzelfde wil."

"Je groeit samen als team en moet er daarom voor zorgen dat onze waarden, doelen en wensen in harmonie zijn. Zo zie je hoe je er meer van kunt maken. Toto en ik kennen elkaar goed. Het is niet onze eerste samenwerking samen. Het is een prettige ervaring."

Met 35 is Hamilton één van de oudste coureurs in het huidige Formule 1-veld. Het lijkt erop dat dit het laatste grote contract van zijn F1-carrière wordt. Hamilton heeft in ieder geval nooit getwijfeld dat hij door wil gaan met Mercedes.